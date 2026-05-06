ŞAMPİYONLUK için gittiği Samsun'dan çok büyük bir hüsranla dönen Galatasaray'da tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrilmiş durumda... Samsun'da düşük konsantrasyon nedeniyle sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılan Cimbom'da Antalyaspor sınavı öncesi tüm önlemler alınıyor.

Okan Buruk ve Dursun Özbek taraftarları selamlamıştı

FUTBOLCULAR DUYMASIN!

Gelen bilgilere göre hem futbolcuların hem de tribünlerin konsantrasyonunun dağılmaması adına Rams Park'ta gözle görülebilecek özel detaylar olmayacak. Sadece 2023'teki şampiyonluk sonrası stada monte edilen ses ve ışık sistemleri mutlu sona ulaşılması durumunda kullanılacak. Yönetimin ayrıca olası şampiyonluk sonrası Galatasaray Adası, Florya ve Kalamış gibi lokasyonlarda organize edilecek kutlamalarla ilgili çalışmalar yürüttüğü ancak bunların tamamen Kemerburgaz'ın duymayacağı şekilde yapıldığı belirlendi.