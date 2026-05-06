ŞAMPİYONLUK için gittiği Samsun'dan çok büyük bir hüsranla dönen Galatasaray'da tüm gözler cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçına çevrilmiş durumda... Samsun'da düşük konsantrasyon nedeniyle sahadan 4-1 yenilgiyle ayrılan Cimbom'da Antalyaspor sınavı öncesi tüm önlemler alınıyor.
FUTBOLCULAR DUYMASIN!
Gelen bilgilere göre hem futbolcuların hem de tribünlerin konsantrasyonunun dağılmaması adına Rams Park'ta gözle görülebilecek özel detaylar olmayacak. Sadece 2023'teki şampiyonluk sonrası stada monte edilen ses ve ışık sistemleri mutlu sona ulaşılması durumunda kullanılacak. Yönetimin ayrıca olası şampiyonluk sonrası Galatasaray Adası, Florya ve Kalamış gibi lokasyonlarda organize edilecek kutlamalarla ilgili çalışmalar yürüttüğü ancak bunların tamamen Kemerburgaz'ın duymayacağı şekilde yapıldığı belirlendi.
YENiKAPI BU KEZ OLMAYABiLiR
Antalyaspor'u yenmesi durumunda 26. şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'ın bu durumda kupa törenini 15 Mayıs Cuma günü Rams Park'ta düzenlemesi bekleniyor. Yönetimin bu sezon Yenikapı'da şampiyonluk kutlaması organize etme fikrinden de büyük oranda vazgeçtiği gelen haberler arasında.