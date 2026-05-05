Galatasaray'da sürpriz gelişme... Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor.
Polonyalı 10 numaranın ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar ve Szymanski arasında menajerler aracılığıyla ilk görüşme gerçekleşti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Szymanski'nin transferine sıcak baktığı öğrenildi. Okan hocanın, Polonyalı oyuncunun pres oyununa uygun bir 10 numara olması nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı bildirildi.