Galatasaray'da sürpriz gelişme... Devre arasında Fenerbahçe'den Rennes'e 9.5 milyon Euro'ya transfer olan Sebastian Szymanski ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Polonyalı 10 numaranın ismi Galatasaray ile anılıyor. Sarı-kırmızılılar ve Szymanski arasında menajerler aracılığıyla ilk görüşme gerçekleşti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 'un da Szymanski'nin transferine sıcak baktığı öğrenildi. Okan hocanın, Polonyalı oyuncunun pres oyununa uygun bir 10 numara olması nedeniyle transfere yeşil ışık yaktığı bildirildi.

Ayrıca 26 yaşındaki futbolcu, hem 8 hem de 10 numarada görev alabildiği için Okan Buruk tarafından kadroda isteniyor. Ancak Galatasaray Yönetimi son kararı sezon sonunda verecek. Szymanski'den daha iyi bir oyuncu ile anlaşılması durumunda transfer rafa kalkabilir. Piyasa değeri 12 milyon Euro olan ve Rennes ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona erecek olan Polonyalı oyuncu, bu sezon 41 maçta 3 gol atarken 5 de asist yaptı. 52 kez Polonya Milli Takımı'nda forma giyen Szymanski, 6 kez fileleri havalandırmayı başardı.