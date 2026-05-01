Sarı-kırmızılı ekipte kritik Samsunspor deplasmanı öncesi kamp kadrosu duyuruldu.
Teknik heyetin belirlediği listede bazı eksikler dikkat çekerken, takımın hazırlıklarını bu kadro üzerinden sürdürdüğü belirtildi.
İKİ İSİM KADRODA YOK
Cezası bulunan Uğurcan Çakır ile sakatlığı devam eden Yaser Asprilla, kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Her iki oyuncunun da mevcut durumları nedeniyle maçta görev alamayacağı ifade edildi.
KAFİLEDE YER ALDI
Öte yandan Uğurcan Çakır'ın, kadroda yer almamasına rağmen takım kafilesiyle birlikte Samsun'a gittiği öğrenildi.
Oyuncunun, takım arkadaşlarına destek amacıyla deplasmanda bulunacağı aktarıldı.