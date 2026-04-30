Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlaması sürerken, kadrodaki tecrübeli isimlere yönelik transfer ilgisi artıyor. Arap basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, İlkay Gündoğan'ı transfer listesine aldı.
Kulübün, 35 yaşındaki futbolcu için resmi adımı sezon sonunda atmayı planladığı aktarıldı.
TEKLİF HAZIRLIĞI İDDİASI
Haberde, Al Ahli'nin Galatasaray'a 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifi sunmayı düşündüğü belirtildi.
Suudi ekibinin, orta sahadaki tecrübe ve oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir profil aradığı ve bu doğrultuda İlkay Gündoğan ismine yöneldiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Deneyimli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan İlkay Gündoğan, orta sahadaki oyun kurucu rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.
Galatasaray cephesinde oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda verilmesi beklenirken, Al Ahli'nin olası teklifinin yönetim tarafından değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.