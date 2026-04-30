Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan için Al Ahli’nin devreye girdiği öne sürüldü. Suudi ekibinin, deneyimli orta saha için sezon sonunda 10 milyon euro teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın 10 numarası İlkay Gündoğan’a Suudi talip! 10 milyon euro hazırlığı
  • Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, İlkay Gündoğan'ı transfer listesine aldı.
  • Al Ahli'nin Galatasaray'a 10 milyon euro bonservis teklifi sunmayı düşündüğü belirtildi.
  • İlkay Gündoğan, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 maçta 2 gol ve 5 asist yaptı.
  • Galatasaray, oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararı sezon sonunda verecek.
  • Al Ahli'nin olası teklifinin yönetim tarafından değerlendirmeye alınacağı ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda yeni sezon planlaması sürerken, kadrodaki tecrübeli isimlere yönelik transfer ilgisi artıyor. Arap basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Al Ahli, İlkay Gündoğan'ı transfer listesine aldı.

Kulübün, 35 yaşındaki futbolcu için resmi adımı sezon sonunda atmayı planladığı aktarıldı.

İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.
TEKLİF HAZIRLIĞI İDDİASI

Haberde, Al Ahli'nin Galatasaray'a 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifi sunmayı düşündüğü belirtildi.

Suudi ekibinin, orta sahadaki tecrübe ve oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir profil aradığı ve bu doğrultuda İlkay Gündoğan ismine yöneldiği ifade edildi.

İlkay için Suudi kulüpleri devrede.
SEZON PERFORMANSI

Deneyimli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan İlkay Gündoğan, orta sahadaki oyun kurucu rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.

Galatasaray cephesinde oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda verilmesi beklenirken, Al Ahli'nin olası teklifinin yönetim tarafından değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.

