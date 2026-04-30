Suudi ekibinin, orta sahadaki tecrübe ve oyun kurulumuna katkı sağlayacak bir profil aradığı ve bu doğrultuda İlkay Gündoğan ismine yöneldiği ifade edildi.

Haberde, Al Ahli'nin Galatasaray'a 10 milyon euro seviyesinde bir bonservis teklifi sunmayı düşündüğü belirtildi.

İlkay için Suudi kulüpleri devrede.

SEZON PERFORMANSI

Deneyimli futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 35 resmi maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 gol ve 5 asistlik katkı sağlayan İlkay Gündoğan, orta sahadaki oyun kurucu rolüyle takımın önemli parçalarından biri oldu.

Galatasaray cephesinde oyuncunun geleceğine ilişkin nihai kararın sezon sonunda verilmesi beklenirken, Al Ahli'nin olası teklifinin yönetim tarafından değerlendirmeye alınacağı belirtiliyor.