Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda Bernardo Silva'ya yıllık 15 milyon euro teklif etti ve Bruno Fernandes ile Rafael Leao için temaslar başladı.

Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi oyunculara Avrupa kulüplerinden ilgi gösterilirken, Lucas Torreira'nın ayrılmak istediği gündeme geldi.

Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da hem saha içi hem de kulüp planlamasında yoğun bir süreç yaşanıyor.

Okan Buruk üst üse 4. şampiyonluğuna koşuyor.

KADRO KORUMA ÖNCELİĞİ

Buna rağmen başkan Dursun Özbek'in mevcut kadroyu koruma yönünde hareket ettiği ve oyuncuların ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.

Yönetimin, yalnızca yüksek seviyede teklif gelmesi halinde değerlendirme yapacağı ifade edildi.