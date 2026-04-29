Süper Lig'de üst üste dördüncü şampiyonluğa çok yaklaşan Galatasaray'da hem saha içi hem de kulüp planlamasında yoğun bir süreç yaşanıyor.
Taraftarlar şampiyonluk maçına odaklanırken, yönetim gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Mevcut kadrodaki birçok oyuncunun Avrupa kulüplerinin transfer listesinde yer alması, planlamayı doğrudan etkiliyor.
KADRO KORUMA ÖNCELİĞİ
Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz başta olmak üzere birçok oyuncu için Avrupa'dan ilgi bulunurken, Lucas Torreira'nın da ayrılık isteği gündeme geldi.
Buna rağmen başkan Dursun Özbek'in mevcut kadroyu koruma yönünde hareket ettiği ve oyuncuların ayrılığına sıcak bakmadığı belirtildi.
Yönetimin, yalnızca yüksek seviyede teklif gelmesi halinde değerlendirme yapacağı ifade edildi.
ÜST DÜZEY TRANSFER HEDEFİ
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için yıldız oyuncularla temas kurdu. Manchester City'den ayrılacağını açıklayan Bernardo Silva'ya yıllık 15 milyon euro teklif yapıldığı ve görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Ayrıca Manchester United forması giyen Bruno Fernandes ile Milan'da oynayan Rafael Leao için de temasların başladığı belirtildi.
Galatasaray yönetimi, olası ayrılıklar yaşanması durumunda aynı seviyede oyuncularla kadroyu güçlendirmeyi planlıyor. Sarı-kırmızılıların yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını şampiyonluk sürecine paralel şekilde ilerlettiği bildirildi.