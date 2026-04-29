Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray'da yönetim, sezonun tamamlanmasını beklemeden kutlama hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların cumartesi günü oynayacağı Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemesi durumunda, planlanan programın ilk aşaması uygulanacak.
MAÇ TAKVİMİ İÇİN GİRİŞİM
Kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temas kurarak 33. haftada oynanacak Antalyaspor maçının gününü değiştirmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın cuma gününe alınması için girişim yapılacağı ve kupanın bu maça getirilmesinin planlandığı belirtildi. Bu senaryoda, maçın ardından stat içinde resmi kutlamaların başlatılması öngörülüyor.
YENİKAPI ORGANİZASYONU
Stat içindeki kutlamaların ardından ikinci aşama için pazar günü Yenikapı'da geniş katılımlı bir organizasyon planlandı. Yönetimin, önceki yıl yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması adına organizasyon sürecini daha kapsamlı şekilde yürüttüğü ifade edildi.
Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluğu ilan etmesi halinde, Antalyaspor maçıyla birlikte kupa töreni ve devamındaki Yenikapı etkinliği planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.