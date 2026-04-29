Galatasaray’da kutlama planı hazır

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray’da yönetim, olası erken zafer senaryosuna göre kutlama programını şekillendirdi. Samsunspor maçında şampiyonluğun ilan edilmesi halinde organizasyon takvimi devreye alınacak.

  • Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemesi durumunda kutlama hazırlıklarına başladı.
  • Kulüp yönetimi, Antalyaspor maçının gününü değiştirmek için Türkiye Futbol Federasyonu ile temas kuruyor.
  • Antalyaspor maçının cuma gününe alınması ve kupanın bu maça getirilmesi planlanıyor.
  • Stat içindeki kutlamaların ardından pazar günü Yenikapı'da geniş katılımlı bir organizasyon düzenlenecek.
  • Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluk ilan edilirse, Antalyaspor maçıyla birlikte kupa töreni ve Yenikapı etkinliği yapılacak.

Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray'da yönetim, sezonun tamamlanmasını beklemeden kutlama hazırlıklarına başladı. Sarı-kırmızılıların cumartesi günü oynayacağı Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemesi durumunda, planlanan programın ilk aşaması uygulanacak.

Galatasaray taraftarı derbi galibiyetini kutladı.
MAÇ TAKVİMİ İÇİN GİRİŞİM

Kulüp yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu ile temas kurarak 33. haftada oynanacak Antalyaspor maçının gününü değiştirmeyi hedefliyor. Karşılaşmanın cuma gününe alınması için girişim yapılacağı ve kupanın bu maça getirilmesinin planlandığı belirtildi. Bu senaryoda, maçın ardından stat içinde resmi kutlamaların başlatılması öngörülüyor.

Galatasaray şampiyonluk kutlamalarını Yenikapı'da yapmak istiyor.
YENİKAPI ORGANİZASYONU

Stat içindeki kutlamaların ardından ikinci aşama için pazar günü Yenikapı'da geniş katılımlı bir organizasyon planlandı. Yönetimin, önceki yıl yaşanan aksaklıkların tekrarlanmaması adına organizasyon sürecini daha kapsamlı şekilde yürüttüğü ifade edildi.

Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasında şampiyonluğu ilan etmesi halinde, Antalyaspor maçıyla birlikte kupa töreni ve devamındaki Yenikapı etkinliği planlanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek.

