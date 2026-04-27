Trendyol Süper Lig'de zirve yarışında belirleyici bir viraj geride kaldı. 31. haftada en yakın rakibi Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, son haftalara avantajlı girerek üst üste dördüncü şampiyonluk yolunda kritik bir eşik yakaladı. Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı ekip, kalan 3 karşılaşmada alacağı 4 puanla rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın ipi göğüsleyecek.

2021-2022 sezonunun ardından göreve gelen Okan Buruk, Galatasaray'da kısa sürede istikrarlı bir yapı oluşturdu. İlk sezonunda takımı zirveye taşıyan Buruk, ikinci yılında 102 puanla lig rekoru kırdı. Üçüncü sezonda ise 95 puanla şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılılar, kadrosunu her sezon güçlendirerek yarışta üstünlüğünü korudu.

TARİHİ EŞİK YAKIN

Galatasaray, bu sezon şampiyon olması halinde üst üste 4. kez mutlu sona ulaşarak kulüp tarihindeki 1996-2000 dönemine ait seriyi yakalayacak. Aynı zamanda toplam şampiyonluk sayısını 26'ya çıkaracak olan sarı-kırmızılı ekip, ligdeki liderliğini daha da pekiştirecek.

Sezonun tamamlanmasına 3 hafta kala Galatasaray'ın 4 puan alması şampiyonluk için yeterli olacak. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılılar, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki şampiyonluk farkını 7'ye çıkaracak.