Galatasaray'dan Domenico Tedesco'nun gönderilmesi sonrası paylaşım!

Fenerbahçe, yönetim kurulu kararıyla Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yollarını ayırdığını duyurdu. Bunun ardından Galatasaray, Okan Buruk’un 200. maç vurgusunu öne çıkaran paylaşımıyla sosyal medyada göndermede bulundu.

  • Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yollarını ayırdığını açıkladı.
  • Sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı duyuruldu.
  • Sezonun kalan maçlarında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.
  • Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un 200. maçını kutlayan bir paylaşım yaptı.
  • Paylaşımda Okan Buruk ile birlikte nice başarılara ulaşılacağı mesajı verildi.

Fenerbahçe, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı. Aynı açıklamada sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı, sezonun kalan maçlarında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.

Okan Buruk Galatasaray'da 200. maçına çıktı

NİCE BAŞARILARA MESAJI

Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarında Okan Buruk paylaşımı geldi. Paylaşımda, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" ifadesi kullanılırken, deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200. maçına çıktığı vurgulandı.

