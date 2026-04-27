Fenerbahçe, yönetim kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik heyetiyle yolların ayrıldığını açıkladı. Aynı açıklamada sportif direktör Devin Özek ve futbol koordinatörü Berke Çelebi ile de yolların ayrıldığı, sezonun kalan maçlarında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağı belirtildi.
NİCE BAŞARILARA MESAJI
Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarında Okan Buruk paylaşımı geldi. Paylaşımda, "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" ifadesi kullanılırken, deneyimli teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200. maçına çıktığı vurgulandı.