Galatasaray'dan sağ beke sürpriz transfer! Bonservisi belli oldu

Galatasaray’da yeni sezon planlamasında sağ bek takviyesi öne çıktı. Sarı-kırmızılıların, Lugano forması giyen 23 yaşındaki Mattia Zanotti için girişimde bulunabileceği ve İsviçre ekibinin 5-6 milyon euro bandında teklif beklediği öne sürüldü.

  • Galatasaray, Lugano forması giyen Mattia Zanotti ile ilgileniyor.
  • Sarı-kırmızılılar, sağ bek bölgesine kalıcı ve genç bir takviye yapmayı planlıyor.
  • Club Brugge ve Porto'nun da Zanotti ile ilgilendiği belirtiliyor.
  • Lugano, Zanotti için 5-6 milyon euro bonservis bekliyor.
  • Zanotti, Lugano'da 30 maçta 1 gol ve 3 asistle dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü yeni sezona çeviren Galatasaray'da sağ bek için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Lugano forması giyen Mattia Zanotti ile ilgilendiği öne sürüldü.

Galatasaray yönetiminin, savunma hattına kalıcı ve genç bir takviye yapmayı planladığı belirtiliyor. Özellikle sağ bek bölgesinde uzun vadeli çözüm arayan sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu radarına aldığı ifade edildi.

Haberlere göre Galatasaray, sezon içinde beklenen istikrarı veremeyen sağ bek rotasyonuna yeni bir dokunuş yapmak istiyor. Bu noktada öne çıkan isim ise İsviçre ekibi Lugano'da forma giyen Mattia Zanotti oldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri kaynaklı aktarımlarda, Galatasaray'ın oyuncuyu yakından takip ettiği vurgulandı.

Mattia Zanotti için yalnızca Galatasaray'ın değil, Club Brugge ve Porto'nun da ilgisinin bulunduğu öne sürüldü. Bu da sarı-kırmızılıların transferde tek başına olmadığını ve oyuncu için Avrupa merkezli bir rekabet oluştuğunu gösteriyor.

Transfer haberlerinde Lugano'nun bu operasyon için 5-6 milyon euro bandında teklif beklediği ifade edildi. Öte yandan Zanotti'nin Lugano ile sözleşmesinin 2028 yılına kadar devam ettiği bilgisi de dosyanın önemli ayrıntıları arasında yer aldı. Bu durum, Galatasaray'ın pazarlık masasına bonservis ödeyerek oturması gerektiğine işaret ediyor.

Mattia Zanotti bu sezon Lugano formasıyla 30 maça çıktı, 1 gol ve 3 asistlik katkı verdi. FC Lugano'nun resmi oyuncu sayfasına göre 23 yaşındaki futbolcu İtalyan ve savunma hattında görev yapıyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösterilen Zanotti, son iki sezonda İsviçre'de istikrarlı performansıyla dikkat çekti.

