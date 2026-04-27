Galatasaray, Lugano forması giyen Mattia Zanotti ile ilgileniyor.

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe karşısında alınan 3-0'lık galibiyetin ardından gözünü yeni sezona çeviren Galatasaray'da sağ bek için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların, Lugano forması giyen Mattia Zanotti ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray yönetiminin, savunma hattına kalıcı ve genç bir takviye yapmayı planladığı belirtiliyor. Özellikle sağ bek bölgesinde uzun vadeli çözüm arayan sarı-kırmızılıların, bu doğrultuda 23 yaşındaki İtalyan futbolcuyu radarına aldığı ifade edildi.

Galatasaray, Wilfried Singo ile yollarını ayırabilir SINGO YERİNE KALICI ÇÖZÜM Haberlere göre Galatasaray, sezon içinde beklenen istikrarı veremeyen sağ bek rotasyonuna yeni bir dokunuş yapmak istiyor. Bu noktada öne çıkan isim ise İsviçre ekibi Lugano'da forma giyen Mattia Zanotti oldu. Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri kaynaklı aktarımlarda, Galatasaray'ın oyuncuyu yakından takip ettiği vurgulandı.