Galatasaray'dan kulüp tarihine geçecek transfer! 19 yaşındaki forvet takipte

Fenerbahçe derbisinde aldığı 3-0’lık galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakalayan Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına da hız verdi. Sarı-kırmızılıların, Karlsruher SC forması giyen 19 yaşındaki Tunuslu hücum oyuncusu Louey Ben Farhat’ı yakından takip ettiği öne sürüldü.

  • Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
  • Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına Louey Ben Farhat'ı dahil etti.
  • Tunuslu oyuncu Louey Ben Farhat, Galatasaray tarafından yakından takip ediliyor.
  • 19 yaşındaki Farhat, Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor ve Avrupa kulüplerinin de ilgisini çekiyor.
  • Galatasaray, genç oyuncu transferleriyle geleceğe yönelik planlamalar yapıyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise 19 yaşındaki Tunuslu hücum oyuncusu Louey Ben Farhat oldu.

Galatasaray, ligde mutlu sona çok yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, genç ve potansiyelli isimlere yöneldiği süreçte sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray yeni golcüsünü buldu

ASLAN'A SÜRPRİZ FORVET

Africa Foot'un özel haberine göre Galatasaray, Tunus Milli Takımı oyuncusu Louey Ben Farhat'ı yakından takip ediyor.

Sarı-kırmızılı yönetimin, hücum hattına gelecek vadeden bir takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda Tunuslu futbolcuyu listesine aldığı öne sürüldü.

Louey Ben Farhat birçok takımın da radarında

AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE

19 yaşındaki genç forvet, Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor. Hücum hattında çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncunun, Avrupa'dan birçok kulübün scout ekipleri tarafından izlendiği belirtildi.

Bu durum, Galatasaray'ın transfer yarışında güçlü rakiplerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Aslan'ın transferi gerçekleştirmesi halinde Alman ekibinin en yüksek bonservisli satışını gerçekleştireceği ve tarihe geçeceği belirtildi.

Louey Ben Farhat 6 gol attı

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Louey Ben Farhat, bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.

Hücumdaki üretken performansıyla öne çıkan 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 7.50 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.

Louey Ben Farhat takım yapılandırması olarak en önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor

GALATASARAY'DA GENÇLEŞME HAMLESİ

Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yalnızca bugünü değil geleceği de hedefleyen adımlar atmak istediği biliniyor. Louey Ben Farhat isminin gündeme gelmesi de sarı-kırmızılıların bu stratejisini destekliyor..

