Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde eden Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını da hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların gündemine gelen son isim ise 19 yaşındaki Tunuslu hücum oyuncusu Louey Ben Farhat oldu.
Galatasaray, ligde mutlu sona çok yaklaşırken teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını da sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, genç ve potansiyelli isimlere yöneldiği süreçte sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
ASLAN'A SÜRPRİZ FORVET
Africa Foot'un özel haberine göre Galatasaray, Tunus Milli Takımı oyuncusu Louey Ben Farhat'ı yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, hücum hattına gelecek vadeden bir takviye yapmak istediği ve bu doğrultuda Tunuslu futbolcuyu listesine aldığı öne sürüldü.
AVRUPA KULÜPLERİ DE TAKİPTE
19 yaşındaki genç forvet, Almanya 2. Lig ekiplerinden Karlsruher SC'de forma giyiyor. Hücum hattında çok yönlü yapısıyla dikkat çeken oyuncunun, Avrupa'dan birçok kulübün scout ekipleri tarafından izlendiği belirtildi.
Bu durum, Galatasaray'ın transfer yarışında güçlü rakiplerle karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor. Aslan'ın transferi gerçekleştirmesi halinde Alman ekibinin en yüksek bonservisli satışını gerçekleştireceği ve tarihe geçeceği belirtildi.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ
Louey Ben Farhat, bu sezon Alman ekibiyle tüm kulvarlarda 17 maça çıktı. Genç futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 6 gol atarken 2 de asist yaptı.
Hücumdaki üretken performansıyla öne çıkan 19 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değerinin ise 7.50 milyon euro bandında olduğu ifade edildi.
GALATASARAY'DA GENÇLEŞME HAMLESİ
Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında yalnızca bugünü değil geleceği de hedefleyen adımlar atmak istediği biliniyor. Louey Ben Farhat isminin gündeme gelmesi de sarı-kırmızılıların bu stratejisini destekliyor..