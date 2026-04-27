Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Alınan sonucun ardından kulüp yönetimi, takımın performansına yönelik prim kararını devreye soktu.

Galatasaray derbiden 3-0 galip ayrıldı.

SOYUNMA ODASINA İNDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara galibiyet nedeniyle teşekkür eden Özbek, derbiye özel prim miktarını da burada açıkladı.