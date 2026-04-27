Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Alınan sonucun ardından kulüp yönetimi, takımın performansına yönelik prim kararını devreye soktu.
SOYUNMA ODASINA İNDİ
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara galibiyet nedeniyle teşekkür eden Özbek, derbiye özel prim miktarını da burada açıkladı.
PRİM MİKTARI NETLEŞTİ
Yönetimin aldığı karar doğrultusunda, Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyet için takıma toplam 5 milyon euro prim verileceği bildirildi. Açıklamanın ardından soyunma odasındaki kutlamanın yoğunlaştığı öğrenildi.
Galatasaray'da derbi galibiyetine yönelik belirlenen 5 milyon euroluk primin, kulüp içi ödeme planı kapsamında futbolculara dağıtılacağı ifade edildi.