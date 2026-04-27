Galatasaray'da derbiye çılgın prim!

Fenerbahçe’yi sahasında mağlup eden Galatasaray’da yönetim, galibiyet sonrası primi 5 milyon euro olarak açıkladı. Başkan Dursun Özbek, maçın ardından soyunma odasına inerek kararı futbolculara iletti.

  • Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç sonrası soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi.
  • Dursun Özbek, derbi galibiyetine özel prim miktarını soyunma odasında açıkladı.
  • Galatasaray yönetimi, Fenerbahçe galibiyeti için toplam 5 milyon euro prim verme kararı aldı.
  • Belirlenen primin kulüp içi ödeme planı kapsamında futbolculara dağıtılacağı belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen derbide Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi mağlup ederek önemli bir avantaj elde etti. Alınan sonucun ardından kulüp yönetimi, takımın performansına yönelik prim kararını devreye soktu.

Galatasaray derbiden 3-0 galip ayrıldı.
SOYUNMA ODASINA İNDİ

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, soyunma odasına giderek futbolcularla bir araya geldi. Oyunculara galibiyet nedeniyle teşekkür eden Özbek, derbiye özel prim miktarını da burada açıkladı.

Dursun Özbek takıma dev prim dağıtacak.
PRİM MİKTARI NETLEŞTİ

Yönetimin aldığı karar doğrultusunda, Fenerbahçe karşısında elde edilen galibiyet için takıma toplam 5 milyon euro prim verileceği bildirildi. Açıklamanın ardından soyunma odasındaki kutlamanın yoğunlaştığı öğrenildi.

Galatasaray'da derbi galibiyetine yönelik belirlenen 5 milyon euroluk primin, kulüp içi ödeme planı kapsamında futbolculara dağıtılacağı ifade edildi.

3 gol, 2 penaltı, 1 kırmızı: Tarihi derbi geride kaldı! İşte Galatasaray - Fenerbahçe maçı yorumları
Yazarlardan Galatasaray Fenerbahçe derbisi yorumları!

