Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde en büyük gündem maddesi biletler oldu. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için yoğun talep oluşurken, kulüp yönetimi sınırlı kontenjan nedeniyle planlamaya gitti.

Hem Dursun Özbek'e hem yönetime çok sayıda bilet isteği geldiği öğrenildi.

TALEP ARTTI, KONTENJAN SINIRLI

Kulüp kaynakları, satışa çıkacak bilet sayısının sınırlı olacağını ifade etti. Kombine sahiplerinin büyük avantaj sağladığı bu süreçte, mevcut kapasitenin talebi karşılamadığı vurgulandı.

SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

26 Nisan Pazar günü oynanacak derbi için biletler henüz satışa sunulmadı. Biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa çıkarılması planlanıyor.