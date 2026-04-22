Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde en büyük gündem maddesi biletler oldu. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için yoğun talep oluşurken, kulüp yönetimi sınırlı kontenjan nedeniyle planlamaya gitti.
DAVETİYELERE SINIRLAMA
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in talimatıyla davetiye dağıtımına kısıtlama getirildiği öğrenildi.
Kulüp içinde yoğun taleplerin artması üzerine yöneticilerin bireysel taleplere yanıt vermekte zorlandığı belirtildi.
TALEP ARTTI, KONTENJAN SINIRLI
Kulüp kaynakları, satışa çıkacak bilet sayısının sınırlı olacağını ifade etti. Kombine sahiplerinin büyük avantaj sağladığı bu süreçte, mevcut kapasitenin talebi karşılamadığı vurgulandı.
SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞİYOR
26 Nisan Pazar günü oynanacak derbi için biletler henüz satışa sunulmadı. Biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa çıkarılması planlanıyor.