Galatasaray'da bilet krizi! Derbi öncesi flaş karar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesi bilet talebi zirveye çıktı. Yönetim, sınırlı kapasite nedeniyle davetiye dağıtımına kısıtlama getirdi.

  • Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde RAMS Park'ta sınırlı kontenjan nedeniyle bilet dağıtımına kısıtlama getirildi.
  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in talimatıyla davetiye dağıtımı sınırlandırıldı.
  • 26 Nisan Pazar günü oynanacak derbi için biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa çıkarılması planlanıyor.
  • Kulüp yöneticileri yoğun bireysel taleplere yanıt vermekte zorlanıyor.
  • Kombine sahipleri bilet konusunda büyük avantaj sağlıyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde en büyük gündem maddesi biletler oldu. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma için yoğun talep oluşurken, kulüp yönetimi sınırlı kontenjan nedeniyle planlamaya gitti.

DAVETİYELERE SINIRLAMA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in talimatıyla davetiye dağıtımına kısıtlama getirildiği öğrenildi.

Kulüp içinde yoğun taleplerin artması üzerine yöneticilerin bireysel taleplere yanıt vermekte zorlandığı belirtildi.

Hem Dursun Özbek'e hem yönetime çok sayıda bilet isteği geldiği öğrenildi.
TALEP ARTTI, KONTENJAN SINIRLI

Kulüp kaynakları, satışa çıkacak bilet sayısının sınırlı olacağını ifade etti. Kombine sahiplerinin büyük avantaj sağladığı bu süreçte, mevcut kapasitenin talebi karşılamadığı vurgulandı.

SATIŞ TAKVİMİ NETLEŞİYOR

26 Nisan Pazar günü oynanacak derbi için biletler henüz satışa sunulmadı. Biletlerin en geç 24 Nisan'da satışa çıkarılması planlanıyor.

