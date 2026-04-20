Galatasaray, Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes'i transfer etmek için çalışmalara başladı.

Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor ve haftalık maaşı 300 bin sterlin seviyesinde bulunuyor.

Galatasaray, Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi vitrini üzerinden bu transferi gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bruno Fernandes, Manchester United'da bu sezon takımın en belirleyici oyuncularından biri olarak performansını sürdürüyor.

Portekizli futbolcu daha önce RAMS Park'ta Galatasaray atmosferini yaşamış durumda.

Sarı-kırmızılı ekipte 10 numara bölgesi yeni sezon planlamasında en kritik alanlardan biri olarak öne çıkıyor. Hücumun merkezinde hem skor hem oyun aklı hem de liderlik katkısı verebilecek bir oyuncu arayışı, Bruno Fernandes'i ön plana çıkardı. Galatasaray'ın, Avrupa kupaları ve Şampiyonlar Ligi vitrini üzerinden bu dosyayı zorlamaya hazır olduğu konuşuluyor. Deneyimli futbolcunun tecrübesi, büyük maç alışkanlığı ve doğrudan skor etkisi, bu ilgiyi transfer piyasasında çok daha dikkat çekici hale getiriyor.

Bruno Fernandes'in sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitiyor SÖZLEŞMESİ VE MAAŞI SORUN Bruno Fernandes'in Manchester United ile yaptığı son sözleşme uzatması, oyuncuyu en az 2027 yazına kadar kulübe bağlıyor. Bu nedenle olası transferde temel sorun yalnızca ikna değil, oluşacak bonservis zemini olacak. Maaş tarafında da tablo son derece ağır. Güncel maaş verilerinde Bruno Fernandes'in yıllık brüt sabit gelirinin yaklaşık 15.6 milyon sterlin, haftalık kazancının ise 300 bin sterlin seviyesinde olduğu görülüyor. Bu rakamlar, Galatasaray'ın böyle bir dosyada çok ciddi bir finansal yükün altına girmesi gerekeceğini gösteriyor.