CANLI YAYIN
Geri

Efsaneler devrede: Muslera ve Mertens’ten takıma büyük motivasyon

Cimbom’un eski kaptanları Fernando Muslera ve Dries Mertens’in takımla görüntülü konuşma yaptığı ve şampiyonluk yolunda Sarı-Kırmızılı futbolculara moral verdiği öğrenildi

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens'in bu süreçte devreye girdiği ve eski takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaparak futbolcuları bitime az bir süre kala motive ettikleri öğrenildi.

Dries Mertens. (Fotoğraflar Takvim Arşiv'e aittir.)

ŞAMPİYON OLACAKSINIZ

Geçen sezon sonunda 14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı kalecinin "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Orada olmasam da kalbim sizlerle. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dediği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Belçikalı efsane Dries Mertens'in ise "Kalan maçlarda Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterip kupayı alacağınıza inancım tam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Fernando Muslera.

