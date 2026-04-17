Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens'in bu süreçte devreye girdiği ve eski takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaparak futbolcuları bitime az bir süre kala motive ettikleri öğrenildi.