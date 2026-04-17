Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu yaşamak için en yakın takipçisi Fenerbahçe ile kıyasıya bir mücadele veren Galatasaray'da eski kaptanlar Fernando Muslera ve Dries Mertens'in bu süreçte devreye girdiği ve eski takım arkadaşlarıyla görüntülü konuşmalar yaparak futbolcuları bitime az bir süre kala motive ettikleri öğrenildi.
ŞAMPİYON OLACAKSINIZ
Geçen sezon sonunda 14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan ayrılarak Arjantin ekibi Estudiantes'e transfer olan Uruguaylı kalecinin "Şampiyonluğun en güçlü adayı biziz. Orada olmasam da kalbim sizlerle. Şampiyon olacağımıza inanıyorum" dediği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon sonunda futbolu bırakan Belçikalı efsane Dries Mertens'in ise "Kalan maçlarda Galatasaray'ın büyüklüğünü gösterip kupayı alacağınıza inancım tam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.