Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımının Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, yaşanan kayıplara rağmen avantajlarını kullanacaklarını ve şampiyonluk yaşayarak sezonu kapatacaklarını dile getirip son 3 sezonda başlarına benzer olayların geldiğini ifade etti.

"İSTEDİKLERİ ZAMAN GEÇSİN..." "Golü yedikten sonra çok panik yaptık. Daha çok üretebilirdik. Daha sakin kalabilirdik. Çok gereksiz fauller yaptık. Her faulde rakip yatıyor, oyun duruyor, yavaşlıyor. Zaten istedikleri bu. Rakibin uzun topları, ikinci topları... Bir tane de net pozisyon verdik. Oyunu yanlış ve kötü oynadığımız bölüm burasıydı."

"BENİ EN ÇOK ÜZEN..." "İlk yarı ve ikinci yarının belli dakikalarında topa çok sahiptik. İlk yarıyı full önde oynadık. Rakibi kaleye getirmedik. İkinci yarıda gole kadar pozisyon vermedik. Hatırlamıyorum. O bölüm 5 dakika biraz daha savunma hattımızın geriye çekildiği, rakibimizin üstümüze geldiği ve özellikle ikinci gol çok önemli. Net pozisyona girdik, golü bulsak oyunu koparabilirdik. Rakibimize bir anda cesaret geldi. Oyuncularımız arkaya gitti. İki oyuncu değişikliğiyle ona müdahale etmek istedik. Devamında gol yedik. Golü yedikten sonra çok farklı bir oyun oldu. Beni en çok üzen bu."

"SÜRE GEÇİRME..."

"Son 10 dakika riskler aldık. Riskler alırken daha çok rakip ceza sahasına götürmeliydik. Rakip iyi savunma yaptı. Oyun uzatmalarda da oynanmadı. Süre geçirme rakiplerin sevdiği bir şey berabereyse. Biz de gereksiz faullerle buna izin verdik. Orada daha sakin kalıp ne yaptığımızı bilebilirdik. En çok üzüleceğimiz yer burası."

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

"Kendi sahamızdaydık. Kazanmalıydık. Puan farkını devam ettirebilme şansımız vardı. Kazanamadık. Avantaj yine bizde. Önde olan, birinci olan biziz. Bundan önceki senelerde buna benzer şeyler yaşadık. Şampiyon yine biz olacağız."

"HEPİMİZİN SİNİRLENDİĞİ..."

"Bundan sonra tek maça düşeceğiz. Bu hafta üst üste 3 maç oynamak bizi yordu. En kritik yer, 2-3 tane yarım oyuncumuz vardı. Yunus, Lang, Sara sakatlıkla oynadı. Hücum hattındaki bu tür oyuncularımızın yüzde yüz olmaması.. Osimhen'li oyun da değerli ve önemli. Osimhen'in olmaması zordu.

Bundan sonra haftada tek maç, sadece kupa var sadece. Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında ne kadar iyi olduğu haftalar başlıyor. Önemli bir avantajı kaybettik. Hepimizin sinirlendiği yer burası. Biz bu avantajımızı, önde olmamızı kullanacağız. 5 maçı kazanıp yine şampiyon olacağız."