Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan ve üst üste 4. zaferini yaşamak isteyen Galatasaray, sportif başarılarının yanında elde ettiği gelirlerle de kasasını dolduruyor. Cimbom, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 tarihleri arasında Loca, VIP ve kombine satışlarından 69,4 milyon euro gelir elde etti.

Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Sarı-Kırmızılılar aynı tarih aralığında ürün satışlarından 88.6 milyon euro gelir elde ederek toplamda 158 milyon euro civarında bir parayı kasasına koydu. Aslan, 1 Aralık 2024-28 Şubat 2025 tarihleri arasında mağaza satış gelirinden 998 bin lira elde ederken, 1 Haziran 2025-28 Şubat 2026 arasında bu rakam 4 milyon 629 bin liraya yükseltti. Yine aynı tarihlerde 1 milyon 279 bin lira olan Loca ve VIP gelirleri son 9 ay içerisinde 3 milyon 627 bin lirayı buldu. Sarı-Kırmızılı takım ayrıca son 9 aylık süreçte 734 milyon TL kâr elde etti.