Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselmeyi garantileyerek UEFA'dan yaklaşık 53.5 milyon euro gelir elde etti.

Sarı-kırmızılı kulüp, 18.62 milyon euro katılım payı, 7 milyon euro performans primi, 5.08 milyon euro sıralama bonusu, 8.41 milyon euro value pillar geliri, 1 milyon euro play-off ödemesi ve 11 milyon euro son 16 geliri kazandı.

Galatasaray, Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükseldi ve bu başarı kulübe 11 milyon euroluk ek gelir sağladı.

Liverpool ile oynanacak çeyrek final eşleşmesini kazanması halinde Galatasaray'ın UEFA geliri 12.5 milyon euro daha artacak.

Galatasaray, lig etabında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 20. sırada turu geçmeyi başardı.

UEFA'nın 2025/26 dağıtım esaslarına göre lig aşamasına kalan her kulüp 18.62 milyon euro başlangıç geliri alıyor. Galatasaray, lig etabında elde ettiği 3 galibiyet ve 1 beraberlikle saha içi performans bonuslarından 7 milyon euro daha kazandı. Sarı-kırmızılı ekibin 20. sırada yer alması da 5.08 milyon euroluk sıralama bonusu getirdi. Galatasaray'ın bu aşamadaki gelir kalemlerine UEFA'nın value pillar ödemesi de eklendi. Daily Sabah'ın hesaplamasına göre sarı-kırmızılı kulüp bu başlıktan 8.41 milyon euro elde etti. Aynı haberde bunun 2.42 milyon euroluk bölümünün katsayı payından geldiği belirtildi.

JUVENTUS TURU KASAYI DAHA DA BÜYÜTTÜ Galatasaray, lig etabını ilk 24 içinde tamamladığı için play-off turuna kalıp 1 milyon euro daha kazandı. Juventus'u eleyerek son 16 turuna yükselmesi ise kulübe 11 milyon euroluk ek gelir sağladı. UEFA'nın resmi dağıtım metninde son 16 turuna kalan kulüpler için öngörülen ödeme net biçimde 11 milyon euro olarak yer alıyor. Bu kalemler toplandığında Galatasaray'ın yalnızca UEFA kaynaklı doğrudan geliri yaklaşık 53.5 milyon euro seviyesine ulaşıyor. Bu toplam, 18.62 milyon euro katılım payı, 7 milyon euro performans primi, 5.08 milyon euro sıralama bonusu, 8.41 milyon euro value pillar geliri, 1 milyon euro play-off ödemesi ve 11 milyon euroluk son 16 gelirinin toplamından oluşuyor.