Galatasaray'a büyük şok! Juventus Bernardo Silva için devreye girdi

Juventus, sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek Bernardo Silva için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan haberlere göre siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray'ın da istediği Portekizli yıldız için menajerlik cephesiyle ilk temasları kurdu. Manchester City’nin 2023’te açıkladığı kontrat uzatmasına göre Bernardo Silva’nın sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor.

Giriş Tarihi:
La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Bernardo Silva dosyasını uzun süredir takip ettiğini ve oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes cephesiyle görüşme yaptığını yazdı. Aynı haberde, tecrübeli futbolcunun yaz döneminde Manchester City'den ayrılmasının beklendiği belirtildi. Football Italia da Bernardo Silva'nın yeni sözleşme imzalamasının beklenmediğini ve bu nedenle yaz aylarında serbest oyuncu durumuna düşebileceğini aktardı.

GALATASARAY DA İLGİLİ

Bernardo Silva için yalnızca Juventus'un devrede olmadığı öne sürülüyor. Türkiye'de çıkan haberlerde Galatasaray'ın da fırsat transferi ihtimalini yakından izlediği yazıldı. Portekiz'de Benfica'ya dönüş ihtimali de uzun süredir gündemde yer alıyor.

DEVLER LİGİ GELİRİ KRİTİK DETAY

Juventus cephesinde transferin en önemli unsuru mali şartlar. Gazzetta dello Sport, Bernardo Silva gibi serbest kalacak üst düzey isimlerin 6 ila 8 milyon euro bandında maaş beklentisine sahip olduğunu ve Torino temsilcisinin bu seviyedeki bir yatırımı daha rahat yapabilmesi için UEFA Şampiyonlar Ligi gelirine ihtiyaç duyduğunu yazdı. Haberde, kulübün transfer planlamasının doğrudan ilk dört hedefiyle bağlantılı olduğu vurgulandı.

