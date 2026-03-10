La Gazzetta dello Sport, Juventus'un Bernardo Silva dosyasını uzun süredir takip ettiğini ve oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes cephesiyle görüşme yaptığını yazdı. Aynı haberde, tecrübeli futbolcunun yaz döneminde Manchester City'den ayrılmasının beklendiği belirtildi. Football Italia da Bernardo Silva'nın yeni sözleşme imzalamasının beklenmediğini ve bu nedenle yaz aylarında serbest oyuncu durumuna düşebileceğini aktardı.

GALATASARAY DA İLGİLİ Bernardo Silva için yalnızca Juventus'un devrede olmadığı öne sürülüyor. Türkiye'de çıkan haberlerde Galatasaray'ın da fırsat transferi ihtimalini yakından izlediği yazıldı. Portekiz'de Benfica'ya dönüş ihtimali de uzun süredir gündemde yer alıyor.