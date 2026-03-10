UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında Liverpool'u konuk edecek. Sarı-kırmızılıların Avrupa'daki yükselişi ve İstanbul'daki atmosfer, dış basında da geniş yankı buldu.

Marca'nın değerlendirmesinde, İstanbul'a yapılan deplasmanların her zaman zor olduğu ifade edilerek Galatasaray'ın iç sahadaki etkisine dikkat çekildi.



İNGİLİZ BASININDAN ATMOSFER VURGUSU

The Guardian, Eylül ayında oynanan maçtaki atmosferi hatırlatarak Liverpool'un İstanbul'da en iyi performansını ortaya koyması gerektiğini yazdı. Haberde teknik direktör Arne Slot'un, tribün baskısının oyuncular üzerinde büyük etki yarattığını söylediği ifadeler de yer aldı.

Sky Sports ise Galatasaray'ın iç sahadaki gücü ve Victor Osimhen'in etkisine dikkat çekti. Haberde, iki takım arasında daha önce oynanan maçta Osimhen'in penaltı golüyle Galatasaray'ın galip geldiği hatırlatıldı.

Daily Mail de İstanbul'daki atmosferin Liverpool için önemli bir sınav olacağını vurguladı. İngiliz gazetesi, Liverpool'un sezonunu yeniden canlandırmak için Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir performans sergilemesi gerektiğini yazdı.