Pozisyonun ardından Barış Alper Yılmaz uzun süre ayağa kalkamadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, yaşanan temasın ardından hakem Ozan Ergün'e penaltı beklentilerini iletti. Mücadelenin tansiyonu bu pozisyonla birlikte kısa süreliğine yükseldi.
HAKEM DEVAM KARARI VERDİ
Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, ceza sahası içindeki pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Penaltı noktasını göstermeyen Ergün, atak sonrasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalması nedeniyle oyunu durdurdu. Böylece derbinin en çok konuşulan anlarından biri 20. dakikada yaşandı.
Galatasaray cephesi, Barış Alper'in Uduokhai ile mücadelesinin ardından kararın değişmesini bekledi. Ancak sahadaki ilk karar değişmedi ve oyun penaltı verilmeden devam etti.
VAR'DAN İNCELEME UYARISI GELMEDİ
Pozisyonun ardından gözler VAR odasına çevrildi. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan saha kenarına inceleme tavsiyesi gelmedi. Bu nedenle hakem Ozan Ergün, monitöre davet edilmeden oyunun akışını sürdürdü.
Ceza sahasında yaşanan bu mücadele, derbinin ilk bölümünde öne çıkan kritik anlardan biri oldu. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda saha içi itirazlar yükselirken, VAR'dan müdahale çıkmamasıyla birlikte karar değişmeden kaldı.