Pozisyon derbinin ilk yarısında en çok konuşulan anlardan biri oldu.

VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, pozisyon için saha kenarında inceleme tavsiyesinde bulunmadı.

HAKEM DEVAM KARARI VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, ceza sahası içindeki pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Penaltı noktasını göstermeyen Ergün, atak sonrasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalması nedeniyle oyunu durdurdu. Böylece derbinin en çok konuşulan anlarından biri 20. dakikada yaşandı.

Galatasaray cephesi, Barış Alper'in Uduokhai ile mücadelesinin ardından kararın değişmesini bekledi. Ancak sahadaki ilk karar değişmedi ve oyun penaltı verilmeden devam etti.