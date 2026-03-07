CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray Beşiktaş maçında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin 20. dakikasında Galatasaray cephesi penaltı beklentisi yaşadı. Sarı-kırmızılıların geliştirdiği atakta Barış Alper Yılmaz, Agbadou’dan sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Hücumun devamında Uduokhai ile yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Barış Alper için Galatasaraylı futbolcular penaltı itirazında bulundu.

Giriş Tarihi:
Galatasaray Beşiktaş maçında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinin 20. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın Uduokhai ile ceza sahası içindeki mücadelesinde hakem Ozan Ergün penaltı vermedi.
  • VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, pozisyon için saha kenarında inceleme tavsiyesinde bulunmadı.
  • Barış Alper Yılmaz pozisyon sonrası uzun süre yerde kaldı ve oyun durduruldu.
  • Galatasaray oyuncuları hakemden penaltı beklentilerini iletti ancak ilk karar değişmedi.
  • Pozisyon derbinin ilk yarısında en çok konuşulan anlardan biri oldu.

Pozisyonun ardından Barış Alper Yılmaz uzun süre ayağa kalkamadı. Sarı-kırmızılı oyuncular, yaşanan temasın ardından hakem Ozan Ergün'e penaltı beklentilerini iletti. Mücadelenin tansiyonu bu pozisyonla birlikte kısa süreliğine yükseldi.

Galatasaray Beşiktaş maçında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi!-2

HAKEM DEVAM KARARI VERDİ

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, ceza sahası içindeki pozisyonda oyunun devam etmesini istedi. Penaltı noktasını göstermeyen Ergün, atak sonrasında Barış Alper Yılmaz'ın yerde kalması nedeniyle oyunu durdurdu. Böylece derbinin en çok konuşulan anlarından biri 20. dakikada yaşandı.

Galatasaray cephesi, Barış Alper'in Uduokhai ile mücadelesinin ardından kararın değişmesini bekledi. Ancak sahadaki ilk karar değişmedi ve oyun penaltı verilmeden devam etti.

Galatasaray Beşiktaş maçında Barış Alper Yılmaz ile penaltı bekledi!-3

VAR'DAN İNCELEME UYARISI GELMEDİ

Pozisyonun ardından gözler VAR odasına çevrildi. VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'dan saha kenarına inceleme tavsiyesi gelmedi. Bu nedenle hakem Ozan Ergün, monitöre davet edilmeden oyunun akışını sürdürdü.

Ceza sahasında yaşanan bu mücadele, derbinin ilk bölümünde öne çıkan kritik anlardan biri oldu. Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda saha içi itirazlar yükselirken, VAR'dan müdahale çıkmamasıyla birlikte karar değişmeden kaldı.

Beşiktaş - Galatasaray | Süper Lig maçı CANLIBeşiktaş - Galatasaray | Süper Lig maçı CANLI
Beşiktaş - Galatasaray | Süper Lig maçı CANLI

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler