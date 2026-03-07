Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 karşılaşmada forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisiyle yeniden ilk 11'e döndü. Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan deneyimli oyuncunun dönüşü, kritik maç öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Son 4 sezonda takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli stoper, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda art arda oynanan Corendon Alanyaspor maçlarında dinlendirilmişti.

Galatasaray'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Roland Sallai ile Yunus Akgün de derbide yeniden kadroya dahil edildi. Ağrıları nedeniyle Alanyaspor ile oynanan lig ve kupa maçlarında forma giyemeyen Sallai, Beşiktaş karşısında doğrudan ilk 11'de görevlendirildi.

Kulüp yönetimi ayrıca deplasman tribününde bütünlüğün sağlanması amacıyla taraftarlara kırmızı atkı hediye etti.

Galatasaray yönetimi, Tüpraş Stadı'ndaki derbide deplasman tribününde yer alan taraftarlara iftarlık dağıttı. Sarı-kırmızılı ekibi karşılaşmada yaklaşık 2 bin taraftar destekledi. Yönetim, deplasmana gelen taraftarların oruçlarını açabilmesi için tribünde ikramda bulundu.

Süper Lig'in en erken derbisi de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynandı. 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'nda yapılan ve 3-3 biten karşılaşma, lig tarihinin en erken derbisi oldu. Bundan önce üç büyükler arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanmıştı.

İki takım arasında 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç, Süper Lig tarihinin seyirci rekoruna sahne oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki derbiyi 76 bin 127 biletli seyirci izledi. Bu rakam lig tarihinin rekoru olarak kayda geçti.

SEYİRCİ REKORU VE EN ERKEN DERBİ

GALİBİYET ÖZLEMİNİN UZADIĞI DÖNEMLER

Rekabette bazı dönemlerde iki takım da uzun süre rakibini yenemedi. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray karşısında üst üste 17 maç galibiyet alamadı. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında oynanan 15 karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup edemedi.

İki kulübün formasını giyen futbolcular da rekabet tarihinde geniş bir yer tuttu. Ali Çoban, Mirsad Kovacevic, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Günay Güvenç ve Michy Batshuayi iki takım forması giyen isimler arasında yer aldı.