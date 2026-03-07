Beşiktaş ile Galatasaray derbide karşılaşıyor.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ:Ersin, Murillo, Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh
GALATASARAY:Uğurcan, Jakobs, Sanchez, Sallai, Sara, Sane, Torreira, Abdülkerim, Barış, Lemina
OKAN BURUK'TAN 4 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile oynanan derbide kadroda önemli tercihler yaptı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli çalıştırıcısı, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe giderek Tüpraş Stadı'ndaki kritik mücadelede sahaya farklı bir dizilişle çıktı.
Süper Lig'de 24 haftalık bölümde 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Galatasaray, topladığı 58 puanla haftaya lider girdi. Sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde yer alırken, ligin 25. haftasında son 13 lig maçını kaybetmeyen Beşiktaş'a konuk oldu.
CİMBOM'UN İLK 11'İ
Galatasaray, derbiye Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Mauro Icardi, Yunus Akgün, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Renato Nhaga, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey yer aldı.
DERBİYE FARKLI KADRO
Okan Buruk, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ile oynanan ve 2-1 kazanılan maçta rotasyonlu bir kadro tercih etmişti. Tecrübeli teknik adam, ligde oynanan son Alanyaspor karşılaşmasının ilk 11'ine kıyasla Beşiktaş derbisinde 4 farklı isme görev verdi.
Sarı-kırmızılı teknik heyet, ligde 3-1 kazanılan Alanyaspor maçında ilk 11'de oynayan Eren Elmalı, Noa Lang, Wilfried Singo ve Sacha Boey'u kulübeye çekti. Bu isimlerin yerine Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Ismail Jakobs ve Mario Lemina forma şansı buldu. Böylece Galatasaray, derbiye daha güçlü bir ana kadroyla çıkmayı tercih etti.
REKABETİN GOLCÜLERİ
Beşiktaş-Galatasaray rekabetinin en golcü oyuncusu, Beşiktaş'ın efsane kaptanı Hakkı Yeten oldu. "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 gole imza attı. Beşiktaşlı Şeref Görkey 63 maçta attığı 26 golle ikinci sırada yer aldı. Siyah-beyazlı ekipte Feyyaz Uçar da 18 golle öne çıkan isimlerden biri oldu.
Galatasaray cephesinde ise Gündüz Kılıç, 31 maçta attığı 21 golle Beşiktaş'a karşı en fazla skor üreten sarı-kırmızılı oyuncu konumunda bulunuyor. Metin Oktay da 40 maçta 15 gol kaydetti.
Bir derbide en fazla gol atan isim unvanını da Gündüz Kılıç taşıyor. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda oynanan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı karşılaşmada 5 kez ağları havalandırdı. Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros ise bir maçta hat-trick yapan isimler arasında yer aldı.
ABDÜLKERİM 2 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, iki maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya çıktı. Son 4 sezonda takımın en istikrarlı oyuncuları arasında yer alan tecrübeli stoper, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda art arda oynanan Corendon Alanyaspor maçlarında dinlendirilmişti.
Galatasaray kariyerinde ilk kez üst üste 2 karşılaşmada forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, Beşiktaş derbisiyle yeniden ilk 11'e döndü. Sarı-kırmızılı takımın savunmadaki önemli isimlerinden biri olan deneyimli oyuncunun dönüşü, kritik maç öncesinde dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.
SALLAI İLK 11'DE, YUNUS KULÜBEDE
Galatasaray'da son iki maçın kadrosunda yer almayan Roland Sallai ile Yunus Akgün de derbide yeniden kadroya dahil edildi. Ağrıları nedeniyle Alanyaspor ile oynanan lig ve kupa maçlarında forma giyemeyen Sallai, Beşiktaş karşısında doğrudan ilk 11'de görevlendirildi.
GALATASARAY TARAFTARINA İFTARLIK İKRAM
Galatasaray yönetimi, Tüpraş Stadı'ndaki derbide deplasman tribününde yer alan taraftarlara iftarlık dağıttı. Sarı-kırmızılı ekibi karşılaşmada yaklaşık 2 bin taraftar destekledi. Yönetim, deplasmana gelen taraftarların oruçlarını açabilmesi için tribünde ikramda bulundu.
Kulüp yönetimi ayrıca deplasman tribününde bütünlüğün sağlanması amacıyla taraftarlara kırmızı atkı hediye etti.
SEYİRCİ REKORU VE EN ERKEN DERBİ
İki takım arasında 22 Eylül 2013'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maç, Süper Lig tarihinin seyirci rekoruna sahne oldu. Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki derbiyi 76 bin 127 biletli seyirci izledi. Bu rakam lig tarihinin rekoru olarak kayda geçti.
Süper Lig'in en erken derbisi de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynandı. 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'nda yapılan ve 3-3 biten karşılaşma, lig tarihinin en erken derbisi oldu. Bundan önce üç büyükler arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanmıştı.
GALİBİYET ÖZLEMİNİN UZADIĞI DÖNEMLER
Rekabette bazı dönemlerde iki takım da uzun süre rakibini yenemedi. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray karşısında üst üste 17 maç galibiyet alamadı. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında oynanan 15 karşılaşmada Beşiktaş'ı mağlup edemedi.
İki kulübün formasını giyen futbolcular da rekabet tarihinde geniş bir yer tuttu. Ali Çoban, Mirsad Kovacevic, Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Günay Güvenç ve Michy Batshuayi iki takım forması giyen isimler arasında yer aldı.
GÖZLER GOLCÜLERDE
Derbi öncesi iki takımın hücum hatları ön plana çıktı. Beşiktaş'ta Cengiz Ünder ve El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny ile Orkun Kökçü dörder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh üçer gol attı. Wilfried Ndidi iki gol kaydetti. Milot Rashica, Emirhan Topçu, Tiago Djalo, Mustafa Hekimoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Junior Olaitan ise birer kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray'da Mauro Icardi 13, Victor Osimhen 10 golle takımın en etkili iki ismi oldu. Leroy Sane ile Barış Alper Yılmaz altışar, Gabriel Sara ile Yunus Akgün beşer gol buldu. Eren Elmalı 3, Lucas Torreira ile İlkay Gündoğan ikişer, Davinson Sanchez, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer gol kaydetti.
Ara transfer döneminde Genk'ten gelen Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk 4 Süper Lig maçında dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Güney Koreli santrfor ilk 3 lig maçında birer kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaş'ta kanat ve orta saha oyuncularının skor katkısı da öne çıktı. Siyah-beyazlı takımın ligde bulduğu 45 golün 18'i kanat oyuncularından geldi. Cengiz Ünder ile El Bilal Toure beşer, Vaclav Cerny dört, Jota Silva üç, Milot Rashica ise bir gol attı. Orta alanda Orkun Kökçü dört, Wilfried Ndidi iki, Junior Olaitan bir gol buldu.
Galatasaray cephesinde Mauro Icardi ile Victor Osimhen'in derbideki üretkenliği dikkat çekiyor. Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı 7 maçta 5 gol attı. Bu maçların 6'sı Süper Lig'de, 1'i Süper Kupa'da oynandı. Arjantinli oyuncu ilk 3 derbisinde 5 gol kaydetti, sonraki 4 karşılaşmada ise gol sevinci yaşayamadı. Victor Osimhen de Beşiktaş'a karşı çıktığı 3 maçta 1 gol attı. Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane, Yunus Akgün, Noa Lang ve Yaser Asprilla'nın hücum katkısı Galatasaray adına diğer öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.
21 FUTBOLCU İÇİN İLK DERBİ İHTİMALİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi halinde 12 oyuncu ilk kez Galatasaray derbisinde forma giyebilecek. Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Amir Murillo, Yasin Özcan, Taylan Bulut, Junior Olaitan, Kristjan Asllani, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh'un yanı sıra altyapıdan gelen Emre Bilgin, Devrim Şahin ve Ahmet Sami Bircan derbide süre alırsa bu heyecanı ilk kez yaşayacak.
Galatasaray'da da 9 oyuncu ilk kez Beşiktaş derbisinde görev yapma ihtimali taşıyor. Yusuf Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç, Can Armando Güner, Arda Ünyay, Yaser Asprilla, Gökdeniz Gürpüz, Renato Nhaga ve Noa Lang, teknik direktör Okan Buruk'un tercihine göre ilk kez sarı-kırmızılı formayla bu derbide sahaya çıkabilecek.
DERBİNİN EN DENEYİMLİ İSİMLERİ
Beşiktaş'ta aralık ayında kadro dışı kalan Necip Uysal, Galatasaray'a karşı ligde en fazla forma giyen isim olarak öne çıkıyor. Siyah-beyazlı takımda A takım düzeyinde 2009-2010 sezonunda oynamaya başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray derbilerinde ligde 17 maçta görev aldı. Bu periyotta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu 6, Salih Uçan ile Milot Rashica 4'er, Rıdvan Yılmaz ile Emirhan Topçu ise 3'er kez Galatasaray'a karşı forma giydi.
Galatasaray'da ise ligde 8 maçla Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim Barış Alper Yılmaz oldu. Lucas Torreira 7, Mauro Icardi ile Abdülkerim Bardakcı 6'şar, Davinson Sanchez 5, Kaan Ayhan, Mario Lemina ve Yunus Akgün 4'er, Gabriel Sara ile Victor Osimhen ise 3'er kez bu derbide oynadı.
DERBİNİN HAKEMİ OZAN ERGÜN
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide düdük FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün'de. Ergün'ün yardımcılıklarını Anıl Usta ile Mustafa Savranlar üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Adnan Deniz Kayatepe.