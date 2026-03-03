Renato Nhaga Galatasaray'da ilk golünü attı
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası’nda deplasmanda Alanyaspor’la karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, mücadeleye hızlı başladı ve henüz 6. dakikada kazandığı penaltıda Barış Alper Yılmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, 29. dakikada Renato Nhaga’nın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Mücadele 2-1 sona ererken, genç futbolcu sarı-kırmızılı formayla bir ilki yaşadı.
- Galatasaray'da Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Mario Lemina, Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
- Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü Alanyaspor maçında 29. dakikada kaydetti.
- Nhaga'nın golü, Sane ve Eren'in paslaşmasının ardından Barış Alper'in ceza sahası yayına gönderdiği topla geldi.
- Renato Nhaga, maça ilk 11'de başladı ve ilk tam maçını oynadı.
- Nhaga, maç sonrası taraftarın desteğinin kendisini motive ettiğini belirtti.
Galatasaray'da, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.
NHAGA'DAN İLK GOL
Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ve büyük bir potansiyel olduğu düşünülen Renato Nhaga, maça ilk 11'de başladı. 29. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sane sahayı enlemesine geçerken sol kanattan bindiren Eren'e pasını verdi. Eren ceza sahasındaki Barış Alper'e topu gönderdi. Barış Alper'in ceza sahası yayına gönderdiği topu Renato Nhaga ağlara gönderdi ve genç futbolcu Galatasaray'daki ilk golünü attı.
"BENİ MOTİVE EDİYOR"
Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Renato Nhaga, yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Genç futbolcu, ilk tam maçını oynadığını ve ilk golünü attığını belirtirken, taraftarın desteğinin kendisini motive ettiğini söyledi.