Renato Nhaga Galatasaray'da ilk golünü attı

Renato Nhaga, Galatasaray formasıyla ilk golünü Alanyaspor maçında 29. dakikada kaydetti.

Nhaga'nın golü, Sane ve Eren'in paslaşmasının ardından Barış Alper'in ceza sahası yayına gönderdiği topla geldi.

Renato Nhaga, maça ilk 11'de başladı ve ilk tam maçını oynadı.

Nhaga, maç sonrası taraftarın desteğinin kendisini motive ettiğini belirtti.

Galatasaray'da, aktif dinlendirme amacıyla özel çalışmaya alınan Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın yanı sıra hafif ağrıları bulunan ve riske edilmek istenmeyen Roland Sallai, Yunus Akgün ile Mauro Icardi, Alanyaspor maçının kadrosuna alınmadı.