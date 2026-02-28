Kocaelispor - Beşiktaş maçında 2 penaltı beklentisi! Cihan Aydın ve VAR'dan olay karar

Hakem Cihan Aydın VAR ile temas kurdu ancak saha kenarında inceleme tavsiyesi gelmedi.

Kocaelispor, maçın 90+5. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğini iddia ederek penaltı bekledi.

Kocaeli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, maç içinde iki ayrı pozisyonda penaltı bekledi. Özellikle karşılaşmanın son dakikalarında yaşanan pozisyon, hem saha içinde hem de tribünlerde tansiyonu yükselten anlardan biri oldu.

Ev sahibi takım oyuncuları ve teknik heyet bu pozisyonda kararın değişmesini beklerken, oyun devam etti. Kocaelispor'un karşılaşmadaki ilk büyük penaltı beklentisi bu anlarda yaşandı.

SON ANLARDA AGBADOU POZİSYONU MAÇA DAMGA VURDU

Karşılaşmanın en kritik anı ise uzatma dakikalarında geldi. 90+5. dakikada beraberlik için yüklenen Kocaelispor'da oyuncular, bu kez Emmanuel Agbadou'nun ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ettiğini belirterek yoğun şekilde penaltı itirazında bulundu.

Pozisyon sonrası ev sahibi ekip uzun süre hakem kararına tepki gösterdi. Sahadaki itirazlarla birlikte tribünlerde de büyük bir heyecan yaşandı. Maçın son anlarında yaşanan bu penaltı beklentisi, mücadelenin en çok konuşulan anı haline geldi.