Cimbom 3 puan peşinde: Galatasaray bu akşam Alanyaspor’u konuk ediyor

LiderGalatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün sahasında Alanyasporile karşılaşacak. RAMS Park'taki maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalanyönetecek. Galatasaray zorlu maçı kazanarak hem en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 5'e çıkarmayı hem de iki maçlık yenilgi serisini sonlandırmayı planlıyor.Teknik direktör Okan Buruk'un Juventus maçında 120 dakika sahada kalan bazı oyuncularını Alanya karşısında dinlendireceği de gelen bilgiler arasında.

