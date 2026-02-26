Başkan Erdoğan'dan Torino fatihi Galatasaray'a tebrik telefonu
Juventus'a 3-2 mağlup olan Galatasaray, toplamda 7-5'lik üstünlük kurduğu rakibini eleyerek adını son 16 turuna yazdırdı. Cimbom'u tebrik eden ilk isim ise Başkan Erdoğan oldu. Erdoğan, tüm takımı ve teknik direktör Okan Buruk'u kutladı.
Giriş Tarihi:
Hızlı Özet Göster
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı telefonla arayarak turu geçme başarısını kutladı.
- Erdoğan, telefon görüşmesinde teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların turu geçmesinin ardından ilk kutlama telefonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
Son 16'ya kalma başarısının ardından Galatasaray'ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi kutladı.
TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti. Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanının ardından son 16 biletini almanın moralini yaşarken, bu temasın ardından kutlamalar devam etti.