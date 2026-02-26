Başkan Erdoğan'dan Torino fatihi Galatasaray'a tebrik telefonu

TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ

Aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti. Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanının ardından son 16 biletini almanın moralini yaşarken, bu temasın ardından kutlamalar devam etti.