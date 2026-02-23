Galatasaray kendine 2 gol atan yıldızı istiyor: Transferi İtalyanlar duyurdu

Hızlı Özet Göster Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus'a konuk olacak ve ilk maçı İstanbul'da 5-2 kazanmıştı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus'a konuk olacak. İlk maçta İstanbul'da oynanan ve 5-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından gözler rövanşa çevrilirken, İtalya'da gündeme gelen iddiaya göre bu mücadele saha içindeki rekabetin yanı sıra transfer açısından da yakından takip ediliyor.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YİNE KOOPMEINERS Rövanş öncesi öne çıkan başlıklardan biri Teun Koopmeiners oldu. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılıların listesinde yeniden üst sıralara çıktığı iddia edildi. İlk maçta Juventus adına iki kez ağları havalandıran Koopmeiners'ın Avrupa arenasındaki performansının, bu ilginin tazelenmesinde etkili olduğu ifade edildi.