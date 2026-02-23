Galatasaray kendine 2 gol atan yıldızı istiyor: Transferi İtalyanlar duyurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Galatasaray, Juventus deplasmanına çıkacak. Rövanş öncesinde ise transfer gündeminin odağına Teun Koopmeiners yerleşti. İlk maçta iki gol atan Hollandalı orta saha için sarı-kırmızılıların ilgisinin yeniden canlandığı öne sürüldü.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus'a konuk olacak ve ilk maçı İstanbul'da 5-2 kazanmıştı.
- Juventus'un Hollandalı orta saha oyuncusu Teun Koopmeiners'ın Galatasaray'ın transfer listesinde yeniden üst sıralara çıktığı iddia edildi.
- 27 yaşındaki Koopmeiners, ilk maçta Juventus adına iki gol atmıştı.
- Koopmeiners'ın ara transfer döneminde gelen teklifleri reddederek Juventus'ta kaldığı, ancak yaz döneminde kulübün yaklaşımının farklılaşabileceği öne sürüldü.
- Koopmeiners bu sezon Juventus formasıyla 32 maçta 2 gol kaydetti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında çarşamba günü Juventus'a konuk olacak. İlk maçta İstanbul'da oynanan ve 5-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından gözler rövanşa çevrilirken, İtalya'da gündeme gelen iddiaya göre bu mücadele saha içindeki rekabetin yanı sıra transfer açısından da yakından takip ediliyor.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDE YİNE KOOPMEINERS
Rövanş öncesi öne çıkan başlıklardan biri Teun Koopmeiners oldu. Devre arası transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun, sarı-kırmızılıların listesinde yeniden üst sıralara çıktığı iddia edildi. İlk maçta Juventus adına iki kez ağları havalandıran Koopmeiners'ın Avrupa arenasındaki performansının, bu ilginin tazelenmesinde etkili olduğu ifade edildi.
YAZ DÖNEMİ İÇİN KAPI ARALANDI İDDİASI
Koopmeiners'ın ara transfer döneminde gelen teklifleri kabul etmeyerek Juventus'ta kalmayı tercih ettiği belirtilirken, yazın kulübün yaklaşımının farklılaşabileceği ve gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği öne sürüldü. Bu çerçevede Galatasaray'ın, sezon sonuna doğru şartları yeniden yoklayabileceği ihtimali gündeme taşındı.
SEZON PERFORMANSI
Juventus formasıyla bu sezon 32 maçta süre alan Teun Koopmeiners 2 gol kaydetti. İlk karşılaşmada attığı iki golle dikkat çeken Hollandalı futbolcunun, rövanş maçında da Galatasaray'ın yakın takibinde olacağı öğrenildi.