Galatasaray’a Osimhen müjdesi

Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sağlık gelişmesi yaşandı. Juventus karşısındaki performansının ardından dizinde ağrı hisseden oyuncu, tedbir amaçlı olarak Konyaspor deplasmanı kadrosuna alınmamıştı.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Teknik heyet, risk almamak adına Osimhen'i dinlendirme kararı aldı. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Sağlık ekibinin raporunda, dizdeki ağrının yoğun maç temposuna bağlı olduğu ve önemli bir sakatlık tespit edilmediği ifade edildi.