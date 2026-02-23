Galatasaray’a Osimhen müjdesi
Juventus maçının ardından dizinde ağrı hisseden Victor Osimhen’in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Nijeryalı yıldızın rövanşta forma giyebileceği belirtildi.
Galatasaray'da Victor Osimhen ile ilgili sağlık gelişmesi yaşandı. Juventus karşısındaki performansının ardından dizinde ağrı hisseden oyuncu, tedbir amaçlı olarak Konyaspor deplasmanı kadrosuna alınmamıştı.
DURUMU CİDDİ DEĞİL
Teknik heyet, risk almamak adına Osimhen'i dinlendirme kararı aldı. Yapılan kontroller sonrası oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.
Sağlık ekibinin raporunda, dizdeki ağrının yoğun maç temposuna bağlı olduğu ve önemli bir sakatlık tespit edilmediği ifade edildi.
RÖVANŞTA OYNAYABİLECEK
Osimhen'in, Juventus ile deplasmanda oynanacak rövanş karşılaşmasında forma giyebilecek durumda olduğu belirtildi.
Nijeryalı futbolcunun dünkü antrenmanda salonda çalıştığı açıklandı.
SEZON PERFORMANSI
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 23 maçta görev aldı. Yıldız golcü 15 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.