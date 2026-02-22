Galatasaray Leon Goretzka'dan vazgeçmiyor!
Galatasaray, yaz transfer dönemi planlamasını erken başlattı. Sarı-kırmızılıların, Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka için bir kez daha devreye girdiği belirtildi. Teknik direktör Okan Buruk’un kadroda görmek istediği isimler arasında yer alan Alman orta saha, daha önce de Galatasaray’ın gündemine gelmişti. Yeni süreçte temasların yeniden hız kazanabileceği ifade edildi.
Hızlı Özet Göster
- Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Leon Goretzka için Galatasaray yeniden transfer girişiminde bulundu.
- İspanyol basınına göre Goretzka için Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen de transfer yarışında yer alıyor.
- Galatasaray, Bayern Münih'ten bonservissiz transfer ettiği Leroy Sane'yi referans göstererek oyuncuyu ikna etmeyi planlıyor.
- Galatasaray, Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ı transfer sürecinde devreye sokarak Goretzka'yı ikna etmeyi hedefliyor.
Haberlerde, sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarılan 31 yaşındaki Goretzka için Galatasaray'ın yeniden nabız yokladığı kaydedildi.
CİDDİ BİR TRANSFER REKABETİ
İspanyol basınından Fichajes kaynaklı iddiaya göre, boşa çıkması beklenen yıldız futbolcu için Avrupa'da yoğun bir rekabet oluştu. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de Goretzka'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.
İLKAY VE SANE FAKTÖRÜ
Galatasaray'ın, daha önce Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'yi bonservis ödemeden kadroya katması transfer planında "referans" olarak değerlendirildi. Ayrıca, Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın da süreçte devreye sokulmasıyla oyuncu üzerinde ikna gücü oluşturulması hedeflendi.
AVRUPA KARNESİ KOZ OLABİLİR
Sarı-kırmızılıların Avrupa kupalarındaki performansının da görüşmelerde önemli bir pazarlık unsuru olarak masaya konabileceği vurgulandı.