Galatasaray Leon Goretzka'dan vazgeçmiyor!

Hızlı Özet Göster Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Leon Goretzka için Galatasaray yeniden transfer girişiminde bulundu.

İspanyol basınına göre Goretzka için Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen de transfer yarışında yer alıyor.

Galatasaray, Bayern Münih'ten bonservissiz transfer ettiği Leroy Sane'yi referans göstererek oyuncuyu ikna etmeyi planlıyor.

Galatasaray, Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ı transfer sürecinde devreye sokarak Goretzka'yı ikna etmeyi hedefliyor.

Haberlerde, sezon sonunda kontratı sona erecek olan ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlandığı aktarılan 31 yaşındaki Goretzka için Galatasaray'ın yeniden nabız yokladığı kaydedildi.

CİDDİ BİR TRANSFER REKABETİ İspanyol basınından Fichajes kaynaklı iddiaya göre, boşa çıkması beklenen yıldız futbolcu için Avrupa'da yoğun bir rekabet oluştu. Galatasaray'ın yanı sıra Atletico Madrid, AC Milan ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin de Goretzka'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü.