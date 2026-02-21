Noa Lang formasını camiye bağışladı

Galatasaray forması giyen Noa Lang, saha dışındaki davranışıyla gündeme geldi.

Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk maçta giydiği formayı, Hollanda'nın Apeldoorn kentinde bulunan Assoennah Moskee'ne bağışladı.

AÇIK ARTIRMA 28 ŞUBAT'TA

Apeldoorn'da faaliyet gösteren cami yönetiminin düzenlediği "Livestream XXL" adlı bağış organizasyonu kapsamında Lang'ın forması açık artırmaya çıkarılacak.

28 Şubat Cumartesi ve 1 Mart Pazar günleri gerçekleştirilecek etkinlikte elde edilecek gelirin caminin ihtiyaçları ve toplumsal projeler için kullanılacağı belirtildi.