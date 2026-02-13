Yunus Akgün'e Noa Lang etkisi! Galatasaray'ın rekorunu kırdı
Galatasaray, Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların zorlu randevusundaki gol perdesini açan isim Yunus Akgün oldu. Milli yıldız, Noa Lang'ın transferi sonrasında adeta uçuşa geçti ve 3 haftada 3 kez tabelayı değiştirdi. Ayrıca takımı adına gol çizgisin en erken geçen isim olmayı başardı.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22. haftada Eyüpspor'u ağırladı. Sarı kırmızılıların yıldızı Yunus Akgün, takımının karşılaşmadaki açılışı yapan ismi oldu.
OSIMHEN ASİSTLEDİ YUNUS AĞLARI BULDU
Karşılaşmanın başlamasından iki dakika geçmişti ki Victor Osimhen'in ortaladığı topa vuran Yunus Akgün, kiralık giden takım arkadaşı Jankat Yılmaz'ı mağlup etti ve erken bir açılışa imza attı.
8. KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI
Eyüpspor'a karşı attığı golle takımını öne geçiren milli futbolcu, bu ezon 8. kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki futbolcu ligde yine eflatın sarılı ekibin yanı sıra Konyaspor, Kasımpaşa ve Rizespor mücadelelerine rakip kalecileri geçmeyi başarmıştı.
Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt ve Bodo/Glimt'e atan Yunus, Süper Kupa'da da Trabzonspor'a karşı fileleri sarstı.
NOA LANG TRANSFERİ SONRASI DEĞİŞTİ
Galatasaray'ın Noa Lang'ı renklerine bağlamasından sonra Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın da ekleneceği hatta forma şansı en az görülen isim olarak ön plana çıkan Yunus, o günden bu yana çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 1 de asist yaparak 3 defa tabelanın değişmesini sağladı.
SEZON REKORUNU KIRDI
Yunus Akgün attığı bu golle birlikte takımı Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki atılan en erken gol rekorunu kırmayı başardı.