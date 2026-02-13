Yunus Akgün'e Noa Lang etkisi! Galatasaray'ın rekorunu kırdı

Yunus Akgün ligde 5. golünü attı (AA)

NOA LANG TRANSFERİ SONRASI DEĞİŞTİ

Galatasaray'ın Noa Lang'ı renklerine bağlamasından sonra Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın da ekleneceği hatta forma şansı en az görülen isim olarak ön plana çıkan Yunus, o günden bu yana çıktığı 4 karşılaşmada 2 gol atıp 1 de asist yaparak 3 defa tabelanın değişmesini sağladı.

SEZON REKORUNU KIRDI

Yunus Akgün attığı bu golle birlikte takımı Galatasaray'ın bu sezon iç sahadaki atılan en erken gol rekorunu kırmayı başardı.