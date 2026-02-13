Galatasaray'ın yıldızı Osimhen Fenerbahçe'ye Sörloth'u getirebilir

OSIMHEN'İN SEZON KATKISI Osimhen'in bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta 15 gol attığı bilgisi öne çıkarıldı. Avrupa vitrinindeki performansının da transfer haberlerini besleyen ana başlıklardan biri olduğu aktarıldı.

Victor Osimhen 75 milyon euro karşılığında Galatasaray'a imza atmıştı (AA)

TRANSFERDE "KELEBEK ETKİSİ": SÖRLOTH BAŞLIĞI

Osimhen iddiasının yalnızca Galatasaray cephesinde değil, olası zincir hareketi nedeniyle Süper Lig'de de yeni bir gündem oluşturabileceği ileri sürüldü. Bu senaryoda en dikkat çeken isim Alexander Sørloth oldu. Haberlere göre Atletico Madrid'in, ekonomik denge ve kadro planlaması gerekçesiyle bazı oyuncularla yollarını ayırma ihtimali konuşulurken Sörloth'un adı da bu çerçevede anıldı.