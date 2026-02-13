Galatasaray'ın yıldızı Osimhen Fenerbahçe'ye Sörloth'u getirebilir
Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen için Avrupa’dan ilgi iddiaları devam ederken, son talip olarak Atletico Madrid ismi öne çıktı. Teknik direktör Diego Simeone’nin oyuncu profilini oyun planına uygun bulduğu ve yönetime talebini ilettiği ileri sürüldü. Haberlerde Madrid temsilcisinin hücum hattında yenilenme planı yaptığı, Osimhen’in de bu planın merkezine yazıldığı kaydedildi. Ayrıca söz konusu süreç Fenerbahçe'yi de ilgilendiriyor. Sarı lacivertliler, Alexander Sörloth'a kavuşabilir.
- Atletico Madrid'in sezon sonunda Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen için transfer hamlesi yapabileceği İspanya basınında iddia edildi.
- Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta 15 gol kaydetti.
- Atletico Madrid'in Osimhen transferi gerçekleşirse kadrosunda bulunan Alexander Sørloth ile yollarını ayırabileceği öne sürüldü.
- Fenerbahçe'nin Osimhen'in Atletico Madrid'e transferi halinde Sørloth için harekete geçebileceği iddia edildi.
- Atletico Madrid'in daha önce transfer ettiği Ademola Lookman'ın yeni kulübünde etkili başlangıç yaptığı belirtildi.
İspanya kaynaklı haberlerde, Fichajes'in aktardığı bilgilere göre Atletico Madrid'in Osimhen için sezon sonunda harekete geçebileceği belirtildi. Aynı haber akışında, Osimhen'in Avrupa'nın üst düzey liglerinden birinde oynamayı tercih etmesi halinde sürecin hızlanabileceği paylaşıldı.
OSIMHEN'İN SEZON KATKISI
Osimhen'in bu sezon Galatasaray formasıyla 21 resmi maçta 15 gol attığı bilgisi öne çıkarıldı. Avrupa vitrinindeki performansının da transfer haberlerini besleyen ana başlıklardan biri olduğu aktarıldı.
TRANSFERDE "KELEBEK ETKİSİ": SÖRLOTH BAŞLIĞI
Osimhen iddiasının yalnızca Galatasaray cephesinde değil, olası zincir hareketi nedeniyle Süper Lig'de de yeni bir gündem oluşturabileceği ileri sürüldü. Bu senaryoda en dikkat çeken isim Alexander Sørloth oldu. Haberlere göre Atletico Madrid'in, ekonomik denge ve kadro planlaması gerekçesiyle bazı oyuncularla yollarını ayırma ihtimali konuşulurken Sörloth'un adı da bu çerçevede anıldı.
FENERBAHÇE İÇİN "FIRSAT PENCERESİ" İDDİASI
Süper Lig'de hücum hattına takviye arayışı olduğu bilinen Fenerbahçe'nin, Osimhen transferinin gerçekleşmesi durumunda Sörloth için devreye girebileceği ihtimali gündeme taşındı. Bu anlatımda Norveçli golcünün fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve lig tecrübesiyle "alternatif" olabileceği, senaryonun ilk adımının ise Osimhen hamlesinin netleşmesine bağlandığı aktarıldı.
ETKİLİ BAŞLANGIÇ VURGUSU
Haber akışında Atletico Madrid'in daha önce Ademola Lookman transferiyle de gündeme geldiği hatırlatıldı. Lookman'ın Atletico'ya transfer sürecinin uluslararası basında yer aldığı, oyuncunun yeni kulübünde etkili başlangıç yaptığına dair haberler paylaşıldı.