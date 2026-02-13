Icardi’den tarihi gol! Burak Yılmaz’ı geçti rekoru kırdı
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor’u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta konuk etti. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, attığı golle hem maçın akışında hem de stat tarihinin özel anları arasında yer alan bir rekorun altına imza attı. İkinci devrede de farkı önce üçe sonra da dörde çıkararak bu statta en fazla gol çizgisini geçen isim oldu.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Karşılaşmanın 33. dakikasında farkı ikiye çıkaran gol geldi. Sol kanattan gelişen atakta Noa Lang'ın çizgiye inip gönderdiği sert şut kaleciden döndü. Pozisyonu iyi takip eden Icardi, seken topu tamamlayarak Galatasaray'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti. İkinci devrede de farkı 4'e yükseltti.
RAMS PARK TARİHİNDE ZİRVEYE ÇIKTI
Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı 3 golle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı. 47 gole ulaşan Arjantinli yıldız, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. 39 gollü Selçuk İnan ise listede üçüncü sırada yer aldı.
SÜPER LİG'DE 11. GOL
Tecrübeli forvet, Trendyol Süper Lig'de bu sezon 21. maçında 13. golünü kaydederek ligdeki skor katkısını artırdı.