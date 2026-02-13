Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 22. hafta İstanbul'da başlıyor. Lider Galatasaray, Rams Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Sarı kırmızılılar, zorlu randevuda rakibini yenerek hem derbi hem de Juventus karşılaşması öncesinde moral bulmak amacında. Teknik direktör Okan Buruk kararını verdi ve Aslan'ın ilk 11'i belli oldu. Galatasaray - Eyüpspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
- Galatasaray, Süper Lig'de 52 puanla lider konumda Rams Park'ta 18 puanlı Eyüpspor'u ağırlıyor.
- Sarı-kırmızılı takım iç sahada 29 maçtır yenilmiyor ve son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı aldı.
- Victor Osimhen ligde son 5 maçta gol atarak seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor.
- Galatasaray 50 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunurken 14 gol yiyerek en az gol yiyen ikinci takım.
- Ara transferde kadrosuna kattığı Renato Nhaga ve Can Armando Güner bu maçta ilk kez forma giyebilir.
Galatasaray, Rams Park'ta Eyüpspor'u konuk ediyor.
İLK 11'LER
GALATASARAY:Uğurcan, Sanchez, Icardi, Yunus, Eren, İlkay, Abdülkerim, Osimhen, Lang, Boey, Lemina
EYÜPSPOR:
ASLAN ZİRVEDE
Süper Lig'de 21 maç sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray 52 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı ve haftaya 15. sırada başladı.
ABDÜLKERİM BARDAKCI KART SINIRINDA
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunmacının bu maçta kart görmesi halinde 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
GALATASARAY'DA 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ
Galatasaray, ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı; söz konusu maçlarda 25 gol atıp 8 gol yedi. Bu periyotta Kocaelispor yenilgisi sonrası yenilmezlik serisinin başladığı bilgisi paylaşıldı.
İÇ SAHADA 29 MAÇTIR KAYIP YOK
Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 29 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılıların ligde sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı aldığı, sonrasında ligde 23 galibiyet ve 6 beraberliklik bir seri yakaladığı kaydedildi.
LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI, SAVUNMADA DA ÜST SIRALARDA
Sarı-kırmızılı ekip 21 haftada attığı 50 golle ligin en golcü takımı konumunda bulunuyor. Bu alanda Fenerbahçe'nin 48 golle, Trabzonspor'un ise 41 golle takipte olduğu bilgisi paylaşıldı. Galatasaray kalesinde 14 gol görürken, Göztepe'nin (12) ardından en az gol yiyen ikinci takım olarak dikkat çekti.
SON İKİ MAÇTA GOL YEMEDİ
Galatasaray ligde son iki karşılaşmasında kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar 20. haftada Kayserispor'u 4-0, son maçında ise Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.
OSIMHEN SERİYİ 6 MAÇA ÇIKARMA PEŞİNDE
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta gol sevinci yaşadı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ligde 15, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 21 resmi maça çıkan oyuncu ligde 9, Şampiyonlar Ligi'nde 6 gol kaydetti.
SARA SON HAFTALARDA ÖNE ÇIKTI
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ligde son 4 maçta 4 gol kaydetti. Bu periyotta toplam gol sayısını 5'e çıkaran oyuncunun Eyüpspor karşısında da gollerine devam etmeyi hedeflediği belirtildi.
YENİ TRANSFERLER İÇİN İLK RESMİ MAÇ İHTİMALİ
Ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga ile Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk kez mücadele edecek.