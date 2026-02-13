Galatasaray'ın Eyüpspor maçı ilk 11'i belli oldu

ASLAN ZİRVEDE Süper Lig'de 21 maç sonunda 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan Galatasaray 52 puanla zirvede yer alırken, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde haftaya lider girdi. Eyüpspor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı ve haftaya 15. sırada başladı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI KART SINIRINDA Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunmacının bu maçta kart görmesi halinde 23. haftadaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

GALATASARAY'DA 9 MAÇLIK YENİLMEZLİK SERİSİ Galatasaray, ligde oynadığı son 9 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı; söz konusu maçlarda 25 gol atıp 8 gol yedi. Bu periyotta Kocaelispor yenilgisi sonrası yenilmezlik serisinin başladığı bilgisi paylaşıldı.

İÇ SAHADA 29 MAÇTIR KAYIP YOK Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada oynadığı son 29 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılıların ligde sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe'ye karşı aldığı, sonrasında ligde 23 galibiyet ve 6 beraberliklik bir seri yakaladığı kaydedildi.