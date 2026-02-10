Victor Osimhen'in gözü Mauro Icardi'nin rekorunda! Adını zirveye yazdıracak
Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle bir yandan takımını taşırken diğer taraftan da kulübün tarihine iz bırakmayı sürdürüyor. Golcü futbolcu, Mauro Icardi'nin kısa süre önce eline geçirdiği en skorer isim ünvanına sahip olmak amacında.
Galatasaray, Süper Lig'in kritik deplasmanlarından birinde Çaykur Rizespor karşısında aldığı galibiyette bir kez daha Victor Osimhen imzasını gördü. Sarı-kırmızılı ekibin üçüncü golünü atan Nijeryalı golcü, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken, performansıyla sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olmayı sürdürdü.
OSIMHEN RİZE'DE SAHNE ALDI
Karşılaşmanın ikinci yarısında savunma arkasına yaptığı koşuyla ceza sahasında topla buluşan Osimhen, düzgün vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Bu golle Galatasaray'ın skordaki üstünlüğünü pekiştiren 27 yaşındaki futbolcu, deplasmanda da takımını sırtlayan isim oldu. Mücadelenin ardından Osimhen'in bu sezonki istikrarlı yükselişi bir kez daha gözler önüne serildi.
SON MAÇLARDA FORM GRAFİĞİ ZİRVEDE
Geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlayan Osimhen, bu sezon da Süper Lig'de etkisini artırarak sürdürüyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 6 gol atan ve 1 asist yapan tecrübeli santrfor, yalnızca skor üretmekle kalmadı, hücum organizasyonlarının da merkezinde yer aldı. Teknik heyetin vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Osimhen, maç başına gol katkısı ortalamasıyla dikkat çekti.
GALATASARAY FORMASIYLA TARİHİ RAKAMLAR
Osimhen, Galatasaray kariyerinde çıktığı 62 maçta 52 gol atıp 9 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, bu performansıyla toplamda 61 gole doğrudan katkı sağladı. Sarı-kırmızılı forma altında yakaladığı bu istatistikler, kulüp tarihindeki en verimli yabancı oyuncu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Golcü futbolcu, neredeyse her maçta skor tabelasına etki ederek takımının hücum yükünü üstlendi.
NAPOLI DÖNEMİYLE DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞTIRMA
Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Napoli döneminde Osimhen, ilk 62 maçında 28 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan ekibinde 61 gollük katkıya ulaşması için 89 maç oynaması gereken Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da aynı etkiyi çok daha kısa sürede gösterdi. Bu tablo, Osimhen'in sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşadığını ortaya koydu.
TRİBÜNLERİN YENİ GÖZDESİ
Attığı goller, sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla taraftarların sevgisini kazanan Osimhen, kısa sürede tribünlerin en çok alkışlanan isimlerinden biri oldu. Özellikle kritik anlarda sorumluluk alması, Galatasaray taraftarının Nijeryalı golcüye olan bağlılığını daha da artırdı.
GOL YÜKÜ OSIMHEN VE ICARDI'DE
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 gole ulaşan Osimhen, 14 golü bulunan Mauro Icardi ile birlikte Galatasaray'ın hücumdaki ana skor gücünü oluşturuyor. İki yıldız futbolcunun istatistikleri, sarı-kırmızılı ekibin zirve yarışındaki iddiasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
HEDEFTE ICARDI'NİN REKORU VAR
Rize deplasmanında attığı golle Galatasaray kariyerindeki 52. golüne ulaşan Osimhen, Bafétimbi Gomis'i geride bırakarak kulüp tarihinin en skorer dördüncü yabancı futbolcusu oldu. Nijeryalı golcü, gözünü Galatasaray tarihinde yabancı futbolcular arasında en çok gol atan isim olan Mauro Icardi'nin 73 gollük rekoruna çevirdi. Sezonun kalan bölümünde bu hedef doğrultusunda ilerleyen Osimhen, performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.