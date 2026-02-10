Victor Osimhen'in gözü Mauro Icardi'nin rekorunda! Adını zirveye yazdıracak

Victor Osimhen (AA) GALATASARAY FORMASIYLA TARİHİ RAKAMLAR Osimhen, Galatasaray kariyerinde çıktığı 62 maçta 52 gol atıp 9 asist yaptı. Nijeryalı yıldız, bu performansıyla toplamda 61 gole doğrudan katkı sağladı. Sarı-kırmızılı forma altında yakaladığı bu istatistikler, kulüp tarihindeki en verimli yabancı oyuncu dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Golcü futbolcu, neredeyse her maçta skor tabelasına etki ederek takımının hücum yükünü üstlendi.

Victor Osimhen ligin yanı sıra Avrupa'da da adından söz ettirdi (AA) NAPOLI DÖNEMİYLE DİKKAT ÇEKEN KARŞILAŞTIRMA Kariyerinde önemli bir yere sahip olan Napoli döneminde Osimhen, ilk 62 maçında 28 gol ve 9 asistlik katkı sağlamıştı. İtalyan ekibinde 61 gollük katkıya ulaşması için 89 maç oynaması gereken Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da aynı etkiyi çok daha kısa sürede gösterdi. Bu tablo, Osimhen'in sarı-kırmızılı forma altında kariyerinin en üretken dönemlerinden birini yaşadığını ortaya koydu.

Victor Osimhen (AA) TRİBÜNLERİN YENİ GÖZDESİ Attığı goller, sahadaki enerjisi ve mücadeleci yapısıyla taraftarların sevgisini kazanan Osimhen, kısa sürede tribünlerin en çok alkışlanan isimlerinden biri oldu. Özellikle kritik anlarda sorumluluk alması, Galatasaray taraftarının Nijeryalı golcüye olan bağlılığını daha da artırdı.

Victor Osimhen (AA) GOL YÜKÜ OSIMHEN VE ICARDI'DE Bu sezon tüm kulvarlarda 15 gole ulaşan Osimhen, 14 golü bulunan Mauro Icardi ile birlikte Galatasaray'ın hücumdaki ana skor gücünü oluşturuyor. İki yıldız futbolcunun istatistikleri, sarı-kırmızılı ekibin zirve yarışındaki iddiasını güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer alıyor.