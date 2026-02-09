Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına 30 milyon euro!

Marc Bernal (Barcelona) 30 MİLYON EUROLUK TEKLİF Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Marc Bernal için Barcelona'ya 30 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Sarı-kırmızılı kulübün, genç oyuncunun transferini sonuçlandırmak adına önemli bir ekonomik teklif sunduğu ifade edildi.

Marc Bernal zaman zaman forma şansı buldu (EPA) MAAŞI ÜÇ KATINA ÇIKACAKTI Galatasaray'ın, Marc Bernal'e mevcut maaşının üç katı seviyesinde bir ücret teklif ettiği de haberde yer aldı. Bu teklifin, oyuncunun kariyer planlaması açısından ciddi bir adım olduğu vurgulandı.

Marc Bernal (AA) SON SAATLERDE SONUÇ ÇIKMADI Tüm girişimlere rağmen, ara transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi. Taraflar arasında temaslar kurulmasına karşın transferin kış döneminde tamamlanamadığı kaydedildi.

Marc Bernal (EPA) AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ Haberde ayrıca Marc Bernal için Ajax, Girona ile birlikte Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da çeşitli kulüplerin teklif yaptığı ancak Barcelona'nın bu tekliflerin tamamını reddettiği aktarıldı.