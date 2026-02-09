Galatasaray'dan Barcelona'nın genç yıldızına 30 milyon euro!
Süper Lig takımlarından Galatasaray, ara transferi çok hareketli geçirdi. Kadrosuna genç bir isim daha katmak isteyen Aslan, Barcelona'nın genç yıldızı Marc Bernal için teklifte bulundu ancak bekledği yanıtı alamadı.
Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Galatasaray, yaptığı takviyelerin ardından transfer çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Sarı-kırmızılı ekip, ara transfer döneminde Noa Lang, Yáser Asprilla, Sacha Boey, Renato Nhaga ve Can Armando Güner'i renklerine bağladı.
İSPANYA BASINI DUYURDU
Yeni transferleriyle yoluna devam eden Galatasaray hakkında İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddialara göre sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminde Barcelona forması giyen genç orta saha Marc Bernal için resmi teklif yaptı.
OKAN BURUK İSTEDİ, ÖZBEK YETKİ VERDİ
Sport kaynaklı haberde, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi. Başkan Dursun Özbek'in ise bu transfer için doğrudan yetki verdiği aktarıldı.
30 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Haberde yer alan bilgilere göre Galatasaray, Marc Bernal için Barcelona'ya 30 milyon euro bonservis bedeli önerdi. Sarı-kırmızılı kulübün, genç oyuncunun transferini sonuçlandırmak adına önemli bir ekonomik teklif sunduğu ifade edildi.
MAAŞI ÜÇ KATINA ÇIKACAKTI
Galatasaray'ın, Marc Bernal'e mevcut maaşının üç katı seviyesinde bir ücret teklif ettiği de haberde yer aldı. Bu teklifin, oyuncunun kariyer planlaması açısından ciddi bir adım olduğu vurgulandı.
SON SAATLERDE SONUÇ ÇIKMADI
Tüm girişimlere rağmen, ara transfer döneminin son saatlerinde yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığı belirtildi. Taraflar arasında temaslar kurulmasına karşın transferin kış döneminde tamamlanamadığı kaydedildi.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
Haberde ayrıca Marc Bernal için Ajax, Girona ile birlikte Almanya, İngiltere ve İtalya'dan da çeşitli kulüplerin teklif yaptığı ancak Barcelona'nın bu tekliflerin tamamını reddettiği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI VE SÖZLEŞMESİ
Marc Bernal, bu sezon Barcelona formasıyla 18 resmi maçta görev aldı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı. İspanyol kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden 1.93 boyundaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak gösteriliyor.