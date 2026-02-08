Okan Buruk'tan itiraf! "İlk kez zorlandım"

Karşılaşmanın ardından konuşan Okan Buruk, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını ifade etti. Rize deplasmanının her zaman zor geçtiğini belirten Buruk, öne geçtikten sonra da pozisyonlar bulduklarını söyledi. İlk yarıda son pasların daha iyi olması halinde farkın erken açılabileceğini dile getiren Buruk, rakibin zaman zaman oyunda kendilerini zorladığını aktardı. 2-0'ı bulduktan sonra rahatladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, 3-0'lık skorla maçın bittiğini ifade etti.

Çaykur Rizespor karşısında alınan galibiyetle Galatasaray, ligde üst üste ikinci maçını gol yemeden tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon Süper Lig'de 8. kez kalesini gole kapatmış oldu.

Okan Buruk (AA)

"İLK KEZ OYUNCU DEĞİŞTİRİRKEN ZORLANDIM"

Okan Buruk, son haftalardaki performanstan memnun olduğunu belirterek, iyi oyun ve galibiyetlerin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kadroya katılan ve sakatlıktan dönen oyuncularla birlikte seçeneklerin arttığını vurgulayan Buruk, bu maçta ilk kez oyuncu değiştirirken zorlandığını dile getirdi. Oynatamadığı futbolcuların da olduğunu ifade eden Buruk, yoğun fikstürde tüm oyunculara ihtiyaç duyacaklarını belirtti.

JUVENTUS MAÇI ÖNCESİ TAKTİK MESAJLAR

Okan Buruk, rakiplerin dizilişine göre taktiksel planlar yaptıklarını ifade etti. Çaykur Rizespor'un beklenmedik şekilde üçlü savunmayla sahaya çıktığını belirten Buruk, bu duruma göre eşleşmeleri ayarladıklarını söyledi. Kadronun tam anlamıyla sahada olmasının önemine dikkat çeken Buruk, Leroy Sané'nin durumunun Eyüpspor maçı öncesinde netleşeceğini, Mario Lemina'nın ise cezasının biteceğini ifade etti.

"MAÇ MAÇ GİDİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak Juventus maçı öncesinde Eyüpspor karşılaşmasına odaklandıklarını söyleyen Okan Buruk, Juventus'un zaman zaman üçlü, zaman zaman dörtlü savunma oynadığını hatırlattı. Buruk, her maç için en doğru planı yapmaya çalıştıklarını ve Juventus karşısında hem rakibi durduracak hem de kendi kalitelerini ortaya koyacak dizilişleri deneme fırsatları olacağını sözlerine ekledi.