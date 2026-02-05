Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve kadro planlamasını genç oyuncularla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısının dikkat çeken ismi Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, teknik ekip ve scouting departmanının uzun süredir takip ettiği genç kanat oyuncusunu kadrosuna katarak gelecek planlamasında önemli bir adım attı.

Can Armando Güner Alman basınından SKY DE'nin aktardığı bilgilere göre; 2008 doğumlu futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Galatasaray bu transfer için Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euro bonservis ve 100 bin euro bonus ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan Alman kulübüne pay verilmeyeceği de belirtildi.