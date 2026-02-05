Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi
Ara transfer döneminde önemli isimleri kadrosuna katan ve son olarak Renato Nhaga'yı renklerine bağlayan Galatasaray, bir hamle daha yaptı. Cimbom, Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve kadro planlamasını genç oyuncularla güçlendirmek isteyen Galatasaray, Borussia Mönchengladbach altyapısının dikkat çeken ismi Can Armando Güner transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, teknik ekip ve scouting departmanının uzun süredir takip ettiği genç kanat oyuncusunu kadrosuna katarak gelecek planlamasında önemli bir adım attı.
Alman basınından SKY DE'nin aktardığı bilgilere göre; 2008 doğumlu futbolcu ile 4,5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı. Galatasaray bu transfer için Borussia Mönchengladbach'a 500 bin euro bonservis ve 100 bin euro bonus ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştan Alman kulübüne pay verilmeyeceği de belirtildi.
SÜREÇTE YAŞANAN GERİLİM
Transfer sürecinde iki kulüp arasında kısa süreli bir iletişim krizi yaşanmıştı. Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Rouven Schöreder, oyuncunun İstanbul'a gidişinden haberdar olmadıklarını ve kendilerine resmi teklif ulaşmadığını açıklamış, genç futbolcunun izinsiz şekilde seyahat ettiğini öne sürmüştü. Bu gelişmelerin ardından Alman kulübünün konuyu UEFA'ya taşıyabileceğine dair iddialar gündeme gelmişti.
Oyuncunun menajeri ise söz konusu iddiaları yalanlayarak, Güner'in sağlık raporu nedeniyle izinli olduğunu ve kulübe seyahat hakkında bilgi verilmeye çalışıldığını savunmuştu. Ayrıca Mönchengladbach'ın sözleşme uzatma teklifinin reddedilmesinin ardından oyuncuya yeni kulüp bulmasının istendiği ifade edilmişti. Yaşanan belirsizliklerin giderilmesiyle birlikte taraflar arasında anlaşma zemini oluştu ve transfer tamamlanma aşamasına geldi.