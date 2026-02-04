Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga imzayı attı: Ne kadar kazanacağı ortaya çıktı

Hızlı Özet Göster Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'dan 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avro karşılığında transfer etti.

Nhaga, Galatasaray ile 4,5 sezonluk sözleşme imzaladı ve bu süre boyunca toplam 3,525 milyon avro ücret alacak.

Genç futbolcu, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atmıştı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Nhaga'nın uzun yıllar kulübe hizmet edeceğini belirtti.

Nhaga, Galatasaray'da güzel bir projenin parçası olacağı için heyecanlı olduğunu ve takıma fayda sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, genç futbolculara yatırım yapmaya devam etti. Yaser Asprilla'yı satın alma opsiyonuyla kiralayan Aslan, Casa Pia'dan da Renato Nhaga'yı renklerine bağladı. Galatasaray'ın yeni transferi Renato Nhaga İstanbul'da! Sarı-kırmızılı kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

Renato Nhaga (Haberin fotoğrafları DHA'adan alınmıştır.) Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı. Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.