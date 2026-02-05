Galatasaray'a Sacha Boey'u açıkladı! Fransız yıldız KAP'a bildirildi
Sacha Boey, yeniden Galatasaray forması giyecek. Sarı-kırmızılı kulübün eski oyuncusu ara transfer döneminin son saatlerinde İstanbul’a geldi. Fransız futbolcu için KAP bildirimi de yapıldı.
Sağ bek hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu için kiralama girişimlerini sonuçlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin ardından sarı kırmızılılar eski yıldızına yeniden forma giydirecek.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Fransız sağ bekin transferine ilişkin olarak KAP'a yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Sacha Boey ve kulübü FC Bayern München AG ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Satın alma opsiyonu, şirketimizin tek taraflı ve yazılı talebine bağlı olup, bu talep olmaksızın herhangi bir yükümlülük doğmayacaktır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 EUR tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 EUR garanti ücret ödenecektir."ifadelerine yer verildi.
1 ASİST YAPTI
Galatasaray'a dönüş yapan Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 15 karşılaşmada 630 dakika forma giydi. Sadece 1 asist yapabildi.
Almanya kariyeri sakatlıklar nedeniyle istediği gibi gitmeyen Sacha Boey, Bayern Münih'in dünkü antrenmanında da sakatlanaran çalışmayı yarım bırakmıştı. Gelen ilk bilgilere göre yıldız oyuncunun ciddi bir problemi yok.