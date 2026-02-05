Galatasaray'a dünya devinden transfer! Yuvaya geri dönüyor
Sacha Boey, yeniden Galatasaray forması giymeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün eski oyuncusunun, ara transfer döneminin son saatlerinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.
Sağ bek hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Bayern Münih'te forma giyen 25 yaşındaki Fransız futbolcu için kiralama girişimlerini hızlandırdı. Taraflar arasındaki görüşmelerin büyük ölçüde sonuçlandığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının planlandığı ifade edildi.
İSTANBUL'A GELİŞ VE İMZA SÜRECİ
Boey'in İstanbul'a inişinin ardından sağlık kontrollerinden geçmesi, ardından resmi sözleşmeye imza atarak kadroya katılması bekleniyor. Transferin tamamlanması halinde Fransız sağ bek, Galatasaray'a geri dönen önemli isimlerden biri olacak ve sezonun kalan bölümünde savunma rotasyonuna doğrudan katkı verecek.