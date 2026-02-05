Borussia Dortmund'dan Salih Özcan transferinde Galatasaray'a veto

Ara transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Galatasaray'da yerli rotasyonu için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey hamlelerinin ardından kadroya bir yerli orta saha takviyesi için harekete geçti.

Salih Özcan (AA) SALİH ÖZCAN GÜNDEMDE HT Spor'un aktardığına göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için girişimlerde bulundu. Orta sahada hem savunma hem bağlantı rolünü üstlenebilen 28 yaşındaki oyuncu, yerli statüsü ve deneyimi nedeniyle teknik heyetin radarına girdi. Ancak Dortmund cephesi, Avrupa'da transfer penceresinin kapanmış olması nedeniyle oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadı. Alman kulübü, kadro planlaması ve rotasyon daralması riskini göz önünde bulundurarak transfer için kapıları kapattı.