Borussia Dortmund'dan Salih Özcan transferinde Galatasaray'a veto
Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Can Armando Güner ve Sacha Boey takviyeleri yapan Galatasaray, Salih Özcan için girişimde bulundu. Ancak kulübü Borussia Dortmund futbolcusunu bırakmadı.
Ara transfer döneminde kadrosunu önemli takviyelerle güçlendiren Galatasaray'da yerli rotasyonu için yeni bir isim gündeme geldi. Sarı-kırmızılılar; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey hamlelerinin ardından kadroya bir yerli orta saha takviyesi için harekete geçti.
SALİH ÖZCAN GÜNDEMDE
HT Spor'un aktardığına göre Galatasaray, Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu Salih Özcan için girişimlerde bulundu. Orta sahada hem savunma hem bağlantı rolünü üstlenebilen 28 yaşındaki oyuncu, yerli statüsü ve deneyimi nedeniyle teknik heyetin radarına girdi.
Ancak Dortmund cephesi, Avrupa'da transfer penceresinin kapanmış olması nedeniyle oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadı. Alman kulübü, kadro planlaması ve rotasyon daralması riskini göz önünde bulundurarak transfer için kapıları kapattı.
SEZON PERFORMANSI
Salih Özcan bu sezon Borussia Dortmund formasıyla sınırlı süre aldı. Tecrübeli orta saha, Alman ekibinde 7 maçta toplam 30 dakika sahada kalabildi. Sözleşmesinin son yılına giren milli oyuncunun yaz döneminde kulübünden ayrılma ihtimali daha güçlü bir senaryo olarak öne çıkıyor.