Mauro Icardi Galatasaray'ın en çok gol atan yabancısı oldu!
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan İstanbulspor maçında 5. dakikada fileleri havalandırdı. Arjantinli yıldız, bu golle birlikte gol sayısını 73’e yükseltti. Icardi, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki en golcü yabancı futbolcu olmayı başardı ve tarihe geçti.
Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunu kırarak kulüp tarihine geçti. Daha önce rekorun sahibi olan Gheorghe Hagi'yi geride bırakan Icardi, adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı.
73. GOL İSTANBULSPOR MAÇINDA GELDİ
Icardi, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan İstanbulspor karşılaşmasında attığı golle Galatasaray kariyerindeki 73. golüne ulaştı. Bu gol, Arjantinli yıldızı kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu yaptı.
İLK SEZONDA ŞAMPİYONLUĞA BÜYÜK KATKI
Mauro Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonunda toplam 23 gol kaydetti. Sarı-kırmızılıların şampiyon olduğu 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta forma giyen yıldız golcü; ligde 22, kupada 1 gol atarak takımının başarısında kilit rol oynadı.
İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU
Arjantinli santrfor, 2023-2024 sezonunda performansını bir üst seviyeye taşıdı. Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 gol atan Icardi, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Aynı sezonda Avrupa kupalarında 6, TFF Süper Kupa'da ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, tüm kulvarlarda 47 maçta 32 golle oynadı.