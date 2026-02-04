Mauro Icardi Galatasaray'ın en çok gol atan yabancısı oldu!

Mauro Icardi (AA)

İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU

Arjantinli santrfor, 2023-2024 sezonunda performansını bir üst seviyeye taşıdı. Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 gol atan Icardi, sezonu gol kralı olarak tamamladı. Aynı sezonda Avrupa kupalarında 6, TFF Süper Kupa'da ise 1 gol kaydeden tecrübeli oyuncu, tüm kulvarlarda 47 maçta 32 golle oynadı.