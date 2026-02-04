GOL | Galatasaray 1-0 İstanbulspor

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerZiraat Türkiye Kupası VideolarıGOL | Galatasaray 1-0 İstanbulsporGOL | Galatasaray 1-0 İstanbulsporGiriş Tarihi: 04 Şubat 2026 21:53 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray, 5. dakikada M. Icardi'nin attığı golle İstanbulspor karşısında skoru 1-0’a getirdi.Bunlar da Var 08:58Tahliye sonrası ilk durak Müge Anlı: Sinan Sardoğan her şeyi anlattı 04.02.2026Çarşamba 00:23Epstein belgeleri Barış Akarsu dosyasını açtı: Suikast iddiası! 04.02.2026Çarşamba 01:03N'golo Kante resmen Fenerbahçe'de! 04.02.2026Çarşamba 01:16GOL | Trabzonspor 3-0 Fethiyespor 03.02.2026SalıCANLI YAYIN