Galatasaray'dan orta sahaya Sergi Altimira bombası

Galatasaray cephesinde mevcut transfer stratejisinin "A kalite" ve yüksek bonservisli bir oyuncudan ziyade, daha makul ve kulübe mali yük getirmeyecek bir formül üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yönetimin, satın alma opsiyonu Galatasaray'da olan ancak zorunlu olmayan kiralama modellerine ağırlık verdiği vurgulanıyor.

Sergi Altimira (EPA) YÖNETİM VE OKAN BURUK DEĞERLENDİRİYOR Sarı-kırmızılı yönetim ile teknik direktör Okan Buruk, menajerler tarafından önerilen oyuncular üzerinden değerlendirmelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte hem sportif katkı hem de finansal denge temel kriterler olarak öne çıkıyor.