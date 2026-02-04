Galatasaray'dan orta sahaya Sergi Altimira bombası
Galatasaray, orta saha transferi için çalışmalarını sürdürürken listeye yeni bir ismin daha eklendiği iddia edildi. Real Betis forması giyen Sergi Altimira’nın, sarı-kırmızılıların defansif 8 numara adayları arasında yer aldığı belirtildi. Eğer kiralama konusunda anlaşma sağlanabilirse İspanyol ekibi ile el sıkışılacak.
Galatasaray cephesinde mevcut transfer stratejisinin "A kalite" ve yüksek bonservisli bir oyuncudan ziyade, daha makul ve kulübe mali yük getirmeyecek bir formül üzerine kurulduğu ifade ediliyor. Bu nedenle yönetimin, satın alma opsiyonu Galatasaray'da olan ancak zorunlu olmayan kiralama modellerine ağırlık verdiği vurgulanıyor.
YÖNETİM VE OKAN BURUK DEĞERLENDİRİYOR
Sarı-kırmızılı yönetim ile teknik direktör Okan Buruk, menajerler tarafından önerilen oyuncular üzerinden değerlendirmelerini sürdürmeye devam ediyor. Bu süreçte hem sportif katkı hem de finansal denge temel kriterler olarak öne çıkıyor.
NHAGA SONRASI BİR HAMLE DAHA OLABİLİR
Renato Nhaga transferinin ardından Galatasaray'ın kadroya bir takviye daha yapması bekleniyor. Ancak bu transferin hangi mevkiye yapılacağı henüz netlik kazanmış değil. Gelen bilgiler, yeni ismin tecrübeli bir orta saha ya da savunma hattında görev yapabilecek bir oyuncu olabileceği yönünde.
FIRSAT TRANSFERİ BEKLEYİŞİ
Galatasaray cephesi transfer defterini kapatmış değil. Mevki fark etmeksizin, ara transfer döneminin son anına kadar en avantajlı "fırsat transferi" için masada kalınacağı ifade ediliyor. Sarı-kırmızılılar, şartların oluşması halinde kadrosunu nokta atışı bir hamleyle güçlendirmeyi hedefliyor.