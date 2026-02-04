Aslan'dan ZTK'da 3'te 3! Galatasaray - İstanbulspor: 3-1 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleye Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi'den oluşan ilk 11 ile başladı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Noa Lang ve Wilfried Singo yer aldı.

KAYSERİSPOR MAÇINA GÖRE ROTASYON

Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'ine göre önemli bir rotasyona gitti. Lang, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'i yedek oturtan tecrübeli teknik adam; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü ise maç kadrosuna dahil etmedi. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu ilk 11'de sahaya çıktı.