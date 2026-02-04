Aslan'dan ZTK'da 3'te 3! Galatasaray - İstanbulspor: 3-1 | MAÇ SONUCU
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan Rams Park'ta devam etti. Galatasaray, İstanbulspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Mauro Icardi'nin tarihe geçtiği akşamda rakibini 3-1 yenerek 3'te 3 yaptı. İşte atılan goller...
- Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında RAMS Park'ta İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
- Sarı-kırmızılı takımın gollerini Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu atarken, İstanbulspor'un golünü Mendy Mamadou kaydetti.
- Mauro Icardi attığı golle Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırdı.
- Galatasaray puanını 9'a yükseltti ve son maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Cimbom'a zaferi getiren golleri Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Ahmed Kutucu kaydetti. Mendy Mamadou'nun tek sayısı konuk takıma yetmedi.
Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'nin rekorunu kırmayı başardı. Cimbom puanını 9'a yükseltti ve son maçında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
GOLLER
Galatasaray - İstanbulspor: 1-0 | Mauro IcardiGOL | Galatasaray 1-0 İstanbulspor
Galatasaray - İstanbulspor: 2-0 | Lucas TorreiraGOL | Galatasaray 2-0 İstanbulspor
Galatasaray - İstanbulspor: 2-1 | Mendy MamadouGOL | Galatasaray 2-1 İstanbulspor
Galatasaray - İstanbulspor: 3-1 | Ahmed KutucuGOL | Galatasaray 3-1 İstanbulspor
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada sol tarafta aldığı topla çizgiye inen Ahmed Kutucu, pasını ceza sahası içine çevirdi. İlkay Gündoğan, topun üstünden atladı ve müsait durumdaki Mauro Icardi'nin penaltı noktasının gerisinden şutunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
20. dakikada orta alanda topu alan İlkay'ın uzun pasında Ahmed Kutucu, ceza sahası sol çaprazından yakın direğe şutunu çekti ancak meşin yuvarlak kaleci İsa'da kaldı.
24. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Asprilla'nın ortasında Demir Mermerci'nin kafayla uzaklaştırmak istediği top, ceza yayındaki Torreira'nın önünde kaldı. Torreira'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
26. dakikada Gökdeniz'in kafayla geri pasında Lemina'nın kaleci Günay'a göndermek istediği top kısa düştü. Hareketlenen Mamadou, topla beraber ceza sahasına girip Günay'ı da çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi. 2-1
30. dakikada Ahmed Kutucu sol taraftan topla ilerleyip pasını Eren Elmalı'ya aktardı. Eren'in ceza sahası sol çaprazından uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına döndü.
33. dakikada Torreira'nın derin pasında İlkay tek pas yaparak Ahmed Kutucu'yu topla buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahası dışı sol çaprazından yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
5. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan ceza sahasına giren Ahmed Kutucu'nun pasında topla buluşan Icardi, sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
20. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda kaleci İsa Doğan, meşin yuvarlağı çeldi.
24. dakikada Galatasaray, farkı 2'ye çıkardı. Asprilla'nın sağ kanattan ortasında İstanbulsporlu Demir Mermerci, penaltı noktası civarında topu kafayla karşıladı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Torreira'nın vuruşunda top, kaleci İsa Doğan'ın sağından ağlarla buluştu: 2-0.
26. dakikada İstanbulspor, farkı 1'e indirdi. Lemina'nın hatasında topu kapan Mamadou, sağ çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra kaleci Günay Güvenç ile karşı karşıya kaldı. Mamadou, Günay'ın solundan geçtikten sonra boş kaleye yaptığı vuruşta ağları sarstı: 2-1.
33. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza yayı sol çaprazından çektiği şutta fileleri havalandırdı: 3-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
65. dakikada Asprilla'nın pasıyla topla buluşan Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti.
69. dakikada sol kanattaki Turan Tuncer'in pasıyla topla buluşan Mamadou'nun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Günay, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.
Galatasaray, müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında Galatasaray, sahasında İstanbulspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, son oynanan Kayserispor karşılaşmasına göre ilk 11'de tam 8 değişikliğe gitti.
SAHAYA ÇIKAN İLK 11
Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan mücadeleye Günay Güvenç, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Mario Lemina, Kazımcan Karataş, Lucas Torreira, Gökdeniz Gürpüz, Yaser Asprilla, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi'den oluşan ilk 11 ile başladı. Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Furkan Koçak, Noa Lang ve Wilfried Singo yer aldı.
KAYSERİSPOR MAÇINA GÖRE ROTASYON
Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçının ilk 11'ine göre önemli bir rotasyona gitti. Lang, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'i yedek oturtan tecrübeli teknik adam; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün'ü ise maç kadrosuna dahil etmedi. Bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Gökdeniz Gürpüz, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Yaser Asprilla, Mauro Icardi, Kazımcan Karataş ve Ahmed Kutucu ilk 11'de sahaya çıktı.
ASPRILLA İLK KEZ 11'DE
Ara transfer döneminde kadroya katılan Yaser Asprilla, Galatasaray formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başladı. Kolombiyalı futbolcu, Kayserispor karşılaşmasında oyuna sonradan girerken, İstanbulspor maçında Okan Buruk'tan ilk 11'de forma şansı aldı.
5 OYUNCU DİNLENDİRİLDİ
Yoğun fikstürü göz önünde bulunduran Okan Buruk, 5 önemli ismi bilinçli olarak kadroya almadı. Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde art arda oynanan maçlar nedeniyle Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Gabriel Sara, Victor Osimhen ve Yunus Akgün dinlendirildi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİ UNUTULMADI
Galatasaray Kulübü, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremleri de unutmadı. Müsabaka öncesinde RAMS Park'taki skor tabelalarında "6 Şubat'ı unutmadık, bu destek hiç bitmeyecek" mesajı yer aldı.
ZTK'DA 3. HAFTA PROGRAMI
5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE
13:00 KEÇİÖRENGÜCÜ - GAZİANTEP FK
15:30 KONYASPOR - ALİAĞA FUTBOL
18:00 KOCAELİSPOR - BEŞİKTAŞ
20:30 FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR