Galatasaray Renato Nhaga transferini bitiriyor!
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, önemli bir transferde daha sona yaklaştı. Sarı-kırmızılılar, kanat hattına yapılan takviyelerin ardından orta saha için yürütülen görüşmelerde mutlu sona ulaşmak üzere. Renato Nhaga konusunda Casa Pia ile anlaşmaya varıldı.
Galatasaray, ara transfer döneminde ilk olarak Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.
Sarı-kırmızılılar, ikinci hamlesini yine kanat bölgesine yaptı ve Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı aynı şartlarla kadrosuna kattı. Her iki transfer de kısa süre içinde resmiyet kazandı.
ORTA SAHA İÇİN ROTA PORTEKİZ
Kanat hattındaki eksiklerini gideren Galatasaray yönetimi, bu kez orta saha transferine odaklandı. Birçok oyuncuyla temas kuran sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.
RENATO NHAGA TRANSFERİNDE ANLAŞMA SAĞLANDI
Galatasaray, Casa Pia forması giyen Gine-Bissau asıllı orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile her konuda anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılıların, bu transfer için Portekiz ekibine yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödemesi bekleniyor. İki kulübün, Renato Nhaga transferine ilişkin son detayları görüştüğü ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği ifade ediliyor.
Galatasaray cephesinde, ara transfer dönemini orta saha takviyesiyle tamamlamak için geri sayım başlamış durumda.