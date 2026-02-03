Galatasaray Renato Nhaga transferini bitiriyor!

Galatasaray, ara transfer döneminde ilk olarak Napoli forması giyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı. Sarı-kırmızılılar, ikinci hamlesini yine kanat bölgesine yaptı ve Girona'dan Kolombiyalı futbolcu Yaser Asprilla'yı aynı şartlarla kadrosuna kattı. Her iki transfer de kısa süre içinde resmiyet kazandı.

Renato Nhaga (Transfermarkt) ORTA SAHA İÇİN ROTA PORTEKİZ Kanat hattındaki eksiklerini gideren Galatasaray yönetimi, bu kez orta saha transferine odaklandı. Birçok oyuncuyla temas kuran sarı-kırmızılılar, aradığı ismi Portekiz'de buldu.