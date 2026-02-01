Zirvenin kralı Cimbom! Galatasaray - Kayserispor: 4-0 | MAÇ SONUCU

Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile karşılaştı. Cimbom, rakibini 3-0 yendi. Mücadelenin 7. dakikasında Aaron Opoku kendi ağlarını havalandırarak Galatasaray'ı öne geçirdi. 26'da Osimhen, kazandığı penaltıyı gole çevirerek farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi. İkinci devrede sahneye çıkan Osimhen, 60. dakikada verdiği pas sonrası Gabriel Sara'ya asist yaptı ve Brezilyalı futbolcu takımının 3 farklı öne geçmesini sağladı. Son sözü penaltıdan Icardi söyledi. Aslan sahadan 3 puanla ayrıldı. Trabzonspor'un beraberliği sonrasında Fırtına ile arasındaki farkı açtı. Ayrıca Fenerbahçe'nin maçı öncesi de puan avantajını eline geçirdi. Okan Buruk'un öğrencileri bir sonraki maçta Rizespor ile paylaşacak. Kayserispor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.

Yunus Akgün (AA) MAÇTAN DAKİKALAR 7. dakikada Benes'in pasında ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Furkan Soyalp'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı. 8. dakikada sağ kanattan Yunus Akgün'ün yaptığı ortada kale önünde Aaron Opoku'nun ters vuruşunda meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti. 1-0 16. dakikada Sara'nın pasında topla buluşan Lang, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kontrol etti. 18. dakikada Lang'ın pasında sol taraftan hareketlenen Eren Elmalı'nın çevirdiği topa ceza sahası içi sol çaprazdan Osimhen'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanında auta gitti. 25. dakikada Denswil'in geri pasında araya giren Osimhen, ceza sahasına girip kaleci Bilal Bayazit'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Adnan Deniz Kayatepe, penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Osimhen, sol alt köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-0 41. dakikada Lang'ın kullandığı serbest vuruşta Torreira'nın havalandırdığı topa ceza yayı üzerinde Lemina'nın yaptığı röveşata vuruşta kaleci Bilal Bayazit meşin yuvarlağı kornere çeldi. 46. dakikada kaleci Uğurcan Çakır'ın uzun vuruşunda penaltı noktası civarındaki Denswil, kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topu ceza yayında önünde kontrol eden Sara'nın vuruşunda kaleci Bilal, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahası sol çaprazında önünde bulan Osimhen'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, uzak direğin dibinden auta çıktı. 54. dakikada Sara ile paslaşarak sol kanattan ceza sahasına giren Eren, çizgiye indikten sonra topu Osimhen'e aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı önledi. 60. dakikada Sallai'nin uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Osimhen, meşin yuvarlağı Sara'ya aktardı. Brezilyalı oyuncunun ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top, kaleci Bilal'in sağından ağlarla buluşturdu: 3-0. 69. dakikada Kayserispor'un golü VAR tarafından iptal edildi. Mendes'in pasıyla Galatasaray savunmasının arkasına sarkan Cardoso, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldıktan sonra penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta ağları sarstı. VAR, pozisyonu inceledikten sonra Cardoso'nun ofsaytta kaldığını belirterek golü iptal etti. 80. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Asprilla'nın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta gitti. 85. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topla buluşan Icardi'nin ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda kaleci Bilal, meşin yuvarlağı kurtardı. 90+4. dakikada Galatsaray, penaltıdan farkı 4'e çıkardı. Sol çaprazdan Ahmed Kutucu'nun vuruşunda top, Kayserisporlu Katongo'nun eline çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Adnan Deniz Kayatepe, pozisyonun penaltı olduğuna karar verdi. Topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 4-0.