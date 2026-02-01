Galatasaray'da orta saha transferi bitiyor! Devler Ligi için 3. yıldız bulundu

"Sponsorlar nedeniyle birkaç kez isim değiştirmiş olsa da, Galatasaray'ın ateşli taraftarları stadyuma hâlâ Ali Sami Yen demeye devam ediyor. Tıpkı Inter ve Milan taraftarlarının Giuseppe Meazza'ya San Siro demesi gibi. Tribünlerdeki kırmızı meşaleler, torçlar ve duman bombaları bu stadı cehennem gibi bir ortama dönüştürüyor. 'Cehenneme hoş geldiniz' sloganı, kulakları sağır eden tezahüratlarla birleşiyor. Ali Sami Yen, her zaman 'Cehennem' olarak anılmıştır."

Tuttosport, Galatasaray'ın iç saha atmosferine özel bir parantez açtı. Haberde, Ali Sami Yen isminin hâlâ taraftarlar tarafından kullanılmaya devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Gayriresmi kaynaklara göre Galatasaray taraftarları 131 desibellik bir gürültü seviyesine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, dört motorlu bir Airbus A380-800 yaklaşık 120 desibele çıkabiliyor. 130 desibelin üzeri ise insan kulağının acı eşiği olarak kabul ediliyor. Juventus'un 17 Şubat'ta İstanbul'a geleceği ortam işte bu."

Haberde Galatasaray tribünlerinin gürültü seviyesiyle ilgili dikkat çekici bir iddia da yer aldı:

Özellikle Victor Osimhen'e geniş yer ayrıldı. Geçen yaz Napoli'den 75 milyon euro bedelle transfer edilen Nijeryalı golcünün, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçta 6 gol attığı, ligde ise ilk yarıda 13 maçta 7 gol kaydettiği hatırlatıldı. Afrika Kupası'nda da 6 maçta 4 gol atan Osimhen'in toplamda 25 maçta 17 gole ulaştığı belirtildi.

Tuttosport, Galatasaray kadrosunda az sayıda Türk oyuncu bulunduğunu, takımın büyük ölçüde yabancı futbolculardan oluştuğunu vurguladı. Haberde, teknik direktör dahil olmak üzere Serie A geçmişi olan birçok ismin altı çizildi.

ICARDI VE SPALLETTI DETAYI

Haberde Mauro Icardi'ye de özel bir bölüm ayrıldı. Juventus ile oynanacak ilk maçtan iki gün sonra 33 yaşına girecek olan Arjantinli golcünün, ligde 18 maçta 9 gol attığı ancak Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle buluşamadığı ifade edildi.

Icardi ile Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin Inter dönemindeki ilişkisine de değinilerek, bu birlikteliğin zorlu bir şekilde sona erdiği hatırlatıldı.