Galatasaray'da orta saha transferi bitiyor! Devler Ligi için 3. yıldız bulundu
Süper Lig'in dev ekiplerinden Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında temaslarını yoğunlaştırdı. Sarı kırmızılıların kadrosunu güçlendirmek üzere daha önce de ilgilendiği Yves Bissouma için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
Galatasaray transfer mesaisini sayılı günler kala sıklaştırdı. Başkanvekili Abdullah Kavukcu ve ekibinin yürüttüğü operasyonda birçok isimle görüşmeler devam ediyor.
İTALYA'DA GÜNDEM GALATASARAY
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off etabında İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus ile eşleşti. Çift maç usulü oynanacak turda sarı-kırmızılı ekip, bir üst tura yükselmek için mücadele edecek.
Bu eşleşme, İtalya spor basınında da geniş yankı uyandırdı.
GALATASARAY'A İKİ SAYFA
Torino merkezli ve Juventus'a yakınlığıyla bilinen spor gazetesi Tuttosport, Galatasaray'a iki sayfa ayırdı. Haberde sarı-kırmızılıların iç saha atmosferi "cehennem" olarak nitelendirilirken, kadrodaki birçok futbolcuya da geniş şekilde yer verildi.
Gazetede yer alan değerlendirmede şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray, Serie A'yı sahaya sürüyor ve cehennemi hazırlıyor. Juventus uyarıldı ve korkutucu bir veri var. Türkler, Şampiyonlar Ligi'ndeki çift karşılaşmaya ligimizi çok iyi tanıyan oyuncularla çıkacak. Türk taraftarlar ise Juventus'u karşılamaya hazırlanıyor."
'CEHENNEM GİBİ BİR ATMOSFER' VURGUSU
Tuttosport, Galatasaray'ın iç saha atmosferine özel bir parantez açtı. Haberde, Ali Sami Yen isminin hâlâ taraftarlar tarafından kullanılmaya devam ettiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
"Sponsorlar nedeniyle birkaç kez isim değiştirmiş olsa da, Galatasaray'ın ateşli taraftarları stadyuma hâlâ Ali Sami Yen demeye devam ediyor. Tıpkı Inter ve Milan taraftarlarının Giuseppe Meazza'ya San Siro demesi gibi. Tribünlerdeki kırmızı meşaleler, torçlar ve duman bombaları bu stadı cehennem gibi bir ortama dönüştürüyor. 'Cehenneme hoş geldiniz' sloganı, kulakları sağır eden tezahüratlarla birleşiyor. Ali Sami Yen, her zaman 'Cehennem' olarak anılmıştır."
DESİBEL REKORU DETAYI
Haberde Galatasaray tribünlerinin gürültü seviyesiyle ilgili dikkat çekici bir iddia da yer aldı:
"Gayriresmi kaynaklara göre Galatasaray taraftarları 131 desibellik bir gürültü seviyesine ulaştı. Karşılaştırmak gerekirse, dört motorlu bir Airbus A380-800 yaklaşık 120 desibele çıkabiliyor. 130 desibelin üzeri ise insan kulağının acı eşiği olarak kabul ediliyor. Juventus'un 17 Şubat'ta İstanbul'a geleceği ortam işte bu."
SERIE A'YI YAKINDAN TANIYAN KADRO
Tuttosport, Galatasaray kadrosunda az sayıda Türk oyuncu bulunduğunu, takımın büyük ölçüde yabancı futbolculardan oluştuğunu vurguladı. Haberde, teknik direktör dahil olmak üzere Serie A geçmişi olan birçok ismin altı çizildi.
Özellikle Victor Osimhen'e geniş yer ayrıldı. Geçen yaz Napoli'den 75 milyon euro bedelle transfer edilen Nijeryalı golcünün, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6 maçta 6 gol attığı, ligde ise ilk yarıda 13 maçta 7 gol kaydettiği hatırlatıldı. Afrika Kupası'nda da 6 maçta 4 gol atan Osimhen'in toplamda 25 maçta 17 gole ulaştığı belirtildi.
ICARDI VE SPALLETTI DETAYI
Haberde Mauro Icardi'ye de özel bir bölüm ayrıldı. Juventus ile oynanacak ilk maçtan iki gün sonra 33 yaşına girecek olan Arjantinli golcünün, ligde 18 maçta 9 gol attığı ancak Şampiyonlar Ligi'nde henüz golle buluşamadığı ifade edildi.
Icardi ile Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin Inter dönemindeki ilişkisine de değinilerek, bu birlikteliğin zorlu bir şekilde sona erdiği hatırlatıldı.
DİĞER TANIDIK İSİMLER
Tuttosport'un analizinde Galatasaray'daki diğer Serie A geçmişli oyuncular da sıralandı. Eski Juventus futbolcusu Mario Lemina, eski Torino savunmacısı Wilfried Singo, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve eski Arsenal ile Atletico Madrid oyuncusu Noa Lang kadronun öne çıkan isimleri arasında gösterildi.
Teknik direktör Okan Buruk için ise "Galatasaray efsanesi" ifadesi kullanılırken, 2001-2004 yılları arasında Inter forması giydiği hatırlatıldı.
Ayrıca Leroy Sané'nin saf yeteneğiyle maçların kaderini değiştirebilecek bir oyuncu olduğuna dikkat çekildi.
SANE İÇİN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile oynanan maçta sakatlanan Leroy Sané'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Şampiyonlar Ligi'nde son oynanan Manchester City maçında ayak bileği burkulan ve sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan tetkikleri sonucu sağ ayak bileği dış yan bağları ve eklem kapsülünde yırtık ve kanama tespit edilen Leroy Sané'nin tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
JUVENTUS MAÇLARINA YETİŞMEYECEK
Leroy Sané'nin, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Juventus karşılaşmalarında forma giyemeyeceği öğrenildi. Ancak tedavi sürecinde özel bir yöntemin uygulanacağı belirtildi.
SARA MODELİ REFERANS ALINACAK
Galatasaray sağlık ekibinin, daha önce Sara'da uygulanan bağ tedavisi yöntemini Sané'nin tedavi sürecinde referans alacağı aktarıldı. Bu yöntemle Alman futbolcunun sahalara beklenenden daha erken dönmesinin hedeflendiği kaydedildi.
115 MAÇ KAÇIRDI
30 yaşındaki futbolcu, kariyerinde yaşadığı sakatlıklar ve sağlık sorunları nedeniyle bugüne kadar toplam 115 maçta forma giyememişti.
SALLAI SÜRPRİZİ
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu Noa Lang ve Yaser Asprilla ile güçlendirirken, sarı-kırmızılı ekipte sürpriz bir ayrılık ihtimali gündeme geldi. Galatasaray'ın Macar yıldızı Roland Sallai'ye Premier Lig'den ilgi olduğu öne sürüldü.
LIVERPOOL RADARINA GİRDİ
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Liverpool, transfer planlamasında alternatif isimleri değerlendiriyor. İngiliz ekibinin, Sunderland forması giyen Lutsharel Geertruida transferinde yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı Roland Sallai'yi listesine aldığı belirtildi.
RESMİ TEKLİF YOK
Haberde, Liverpool cephesinden şu ana kadar Galatasaray'a resmi bir teklif iletilmediği aktarıldı. Macar futbolcunun transfer durumunun, Sunderland ile yürütülen görüşmelerin seyrine bağlı olarak netlik kazanacağı ifade edildi.
GALATASARAY'DAKİ PERFORMANSI
Roland Sallai, bu sezon Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 29 maçta görev aldı. Macar futbolcu, bu karşılaşmalarda 3 gol atarken 7 asistlik katkı sağladı. Orta saha ve kanatlarda görev yapan Sallai, sarı-kırmızılı ekibin en üretken oyuncuları arasında yer aldı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KATKISI
Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyen Roland Sallai, Avrupa arenasında 7 maçta görev alırken 1 asistlik katkı sağladı.
ICARDI BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR
Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Mauro Icardi ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile Arjantinli golcünün menajeri arasında yapılan ilk görüşmeden sonuç çıkmadı.
YÖNETİM 1 YILLIK VERİYOR ICARDI 2 SENELİK İSTİYOR
Mauro Icardi'nin menajeri Pino ile Galatasaray yönetimi arasında gerçekleştirilen görüşmede tarafların anlaşmaya varamadığı öğrenildi. İddialara göre Icardi, 2 yıllık yeni sözleşme talep ederken, sarı-kırmızılı yönetim ise 1 yıllık kontrat önerdi.
ÖZBEK'TEN DEVAM MESAJI
Bu görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi'yi çok sevdiklerini ve kendisiyle yola devam etmek istediklerini iletti. Menajer Pino ise oyuncunun sahadaki rolüne dikkat çekti.
SÜRE ALMA KONUSU GÜNDEMDE
Menajer Pino'nun, "Icardi'nin bir sıkıntısı var; o da az süre almak. Böyle bir duruma alışkın değil, bunu kafasına takıyor. Daha fazla oynayıp Galatasaray'a daha çok katkı vermek istiyor" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
ŞUBAT AYINDA YENİ GÖRÜŞME
Tarafların, şubat ayında yeniden masaya oturmasının planlandığı öğrenildi. Görüşmelerin bu tarihte netlik kazanması bekleniyor.
MAAŞTA İNDİRİM DETAYI
Öte yandan Mauro Icardi'nin, kulübün talebi doğrultusunda maaşında yüzde 50 indirime gitmeye hazır olduğu yönündeki bilginin daha önce gündeme geldiği hatırlatıldı.
JUVENTUS TEMASA GEÇTİ
İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà'nın haberine göre, Serie A devlerinden Juventus, Mauro Icardi için nabız yokladı. Transferin kolay olmadığı ancak temasların sürdüğü ifade edildi.
Icardi'nin Galatasaray ile henüz anlaşma sağlayamamış olması nedeniyle, transfer sürecinin nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.
YENİDEN BISSOUMA
Galatasaray'da ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Orta saha takviyesini öncelik haline getiren sarı-kırmızılı ekipte, daha önce de gündeme gelen bir isim yeniden öne çıktı.
Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray'da, kadro planlaması UEFA listesi doğrultusunda sürdürülüyor.
UEFA LİSTESİ İÇİN ÜÇ DEĞİŞİKLİK HAKKI
Galatasaray'ın UEFA'ya bildirilecek güncel kadroda 3 oyuncu değişikliği yapma hakkı bulunuyor. Bu doğrultuda teknik direktör Okan Buruk, orta sahaya yapılacak ek bir takviyeyi listeye dahil etmek istiyor.
DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI
Orta sahaya kondisyonu yüksek bir oyuncu kazandırmayı amaçlayan Galatasaray, transfer gündemine Yves Bissouma'yı aldı. Yeni Asır'da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, daha önce de transfer etmek istediği ancak sonuç alamadığı yıldız futbolcu için bu kez şartları zorlamaya hazırlanıyor.
TOTTENHAM PERFORMANSI
Uzun süredir sakatlık süreci yaşayan Yves Bissouma, bu sezon Tottenham Hotspur formasıyla 2 resmi maçta görev aldı. Toplam 123 dakika sahada kalan 29 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu, bu karşılaşmalarda skor katkısı üretemedi.