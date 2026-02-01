Mauro Icardi'den tarihi başarı! Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti

Kayserispor karşılaşmasında ağları havalandıran Icardi, Galatasaray kariyerindeki 117. maçında 72. kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu böylece kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları arasında zirveyi paylaştı.

Mauro Icardi (AA)

İLK SEZONUNDA 23 GOL

Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2022-2023'te önemli bir performans sergiledi. Şampiyonlukla tamamlanan sezonda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan yıldız futbolcu; ligde 22, kupada 1 olmak üzere toplam 23 gol kaydetti.