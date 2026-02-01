Mauro Icardi'den tarihi başarı! Gheorghe Hagi'nin rekorunu egale etti
Galatasaray’ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, kulüp tarihine geçti. Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan gol atan Icardi, sarı-kırmızılı formayla gol sayısını 72’ye yükseltti. Bu golle birlikte Arjantinli yıldız, Galatasaray formasıyla 72 gol atan Gheorghe Hagi’nin en çok gol atan yabancı oyuncu rekorunu egale etti.
Kayserispor karşılaşmasında ağları havalandıran Icardi, Galatasaray kariyerindeki 117. maçında 72. kez gol sevinci yaşadı. Arjantinli futbolcu böylece kulüp tarihinin en golcü yabancı oyuncuları arasında zirveyi paylaştı.
İLK GOLÜ ALANYASPOR'A KARŞI GELDİ
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü 23 Ekim 2022 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor maçında attı. Arjantinli santrfor, söz konusu karşılaşmanın 22. dakikasında fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı kariyerindeki ilk golüne imza attı.
İLK SEZONUNDA 23 GOL
Icardi, Galatasaray'daki ilk sezonu olan 2022-2023'te önemli bir performans sergiledi. Şampiyonlukla tamamlanan sezonda Süper Lig'de 24, Türkiye Kupası'nda 2 maça çıkan yıldız futbolcu; ligde 22, kupada 1 olmak üzere toplam 23 gol kaydetti.
İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALLIĞI
2023-2024 sezonunda Mauro Icardi, Süper Lig'de gol kralı oldu. Arjantinli yıldız, ligde çıktığı 34 maçta 25 gol atarak zirvede yer aldı. Aynı sezonda Avrupa kupalarında 6, TFF Süper Kupa'da 1 gol atan Icardi, tüm kulvarlarda 47 maçta 32 gole ulaştı.
ÜÇÜNCÜ SEZONDA SAKATLIK ŞOKU
Galatasaray'daki üçüncü sezonunda ciddi bir sakatlık yaşayan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kaldı. 7 Kasım 2024'te UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham Hotspur ile oynanan maçta sakatlanan tecrübeli santrfor, sezonun kalan bölümünde forma giyemedi. Icardi, 2024-2025 sezonunu 14 maçta 6 golle tamamladı.
SAKATLIK SONRASI GOLLERLE DÖNÜŞ
Uzun süren sakatlığının ardından sahalara dönen Icardi, 281 gün sonra Süper Lig'in 2. haftasında Fatih Karagümrük maçında yeniden forma giydi. Arjantinli yıldız, bu sezon çıktığı 30 maçta 11 gol attı.
LİGDE TARİHİN ZİRVESİNDE
Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını da elinde bulunduruyor. Ligin 17. haftasında Kasımpaşa karşısında atılan golle ligdeki 60. golüne ulaşan Icardi, bu alanda Gheorghe Hagi'yi geride bıraktı.
DERBİLERDE 8 GOL
Arjantinli santrfor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı derbi maçlarda toplam 8 gol kaydetti. Icardi, Fenerbahçe'ye karşı 7 maçta 3, Beşiktaş'a karşı oynadığı 7 maçta ise 5 gol attı.