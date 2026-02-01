Juventus'tan Mauro Icardi için transfer açıklaması!

Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maç öncesinde İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile transfer görüşmesi yaptığı ve Arjantinli futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme teklif edildiğini iddia etti.

Mauro Icardi (AA)

AÇIKLAMA GELDİ

Chiellini, Icardi ile ilgili çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir süreç olmadı."