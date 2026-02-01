Juventus'tan Mauro Icardi için transfer açıklaması!
Juventus, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi için gündeme gelen transfer iddialarına son noktayı koydu. İtalyan kulübü adına açıklama yapan Torino temsilcisinin futbol direktörü Giorgio Chiellini, Arjantinli golcünün transferinin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.
İtalyan basınında yer alan haberlerde, Juventus'un Galatasaray forması giyen Mauro Icardi ile ilgilendiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara Juventus cephesinden açıklama geldi.
İTALYAN BASINININ İDDİASI
Galatasaray'ın Kayserispor ile oynadığı maç öncesinde İtalyan basını, Juventus'un Mauro Icardi ile transfer görüşmesi yaptığı ve Arjantinli futbolcuya 1,5 yıllık sözleşme teklif edildiğini iddia etti.
AÇIKLAMA GELDİ
Chiellini, Icardi ile ilgili çıkan haberlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu sadece bir fikirdi, transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir süreç olmadı."